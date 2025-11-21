Pravosnažno osuđen Dragan Bjelogrlić

Viši sud u Beogradu danas je 21. novembra pravosnažno osudio reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest mjeseci sa rokom provjere od dvije godine.

Presuda je donesena zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine niškom hotelu "Ambasador".

Kako je za Tanjug rekla portparol tog suda Ivona Čogurić sud je kao neosnovane odbio sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Oštećeni Antonijević je upućen na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva.

Istraga u ovom slučaju sprovedena je u Nišu, ali je nakon podizanja optužnog predloga protiv Bjelogrlića Osnovni sud u Nišu zatražio da se predmet delegira beogradskom sudu, što je Vrhovni kasacioni sud (VKS) odobrio iz razloga procesne cjelishodnosti, pošto su i optuženi i oštećeni, kao i branilac i svjedoci iz Beograda.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je 26. novembra 2021. godine sudu optužni predlog protiv Bjelogrlića jer je 23. avgusta 2021. godine u ranim jutarnjim časovima više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador".

Bjelogrlić je optužen za krivično djelo nasilničko ponašanje.

On je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog dijela i izrazio žaljenje.

Oba reditelja našla su se u Nišu zbog manifestacije 56. Filmski susreti.