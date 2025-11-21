Logo
Large banner

Pravosnažno osuđen Dragan Bjelogrlić

Izvor:

Agencije

21.11.2025

16:47

Komentari:

0
Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Viši sud u Beogradu danas je 21. novembra pravosnažno osudio reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest mjeseci sa rokom provjere od dvije godine.

Presuda je donesena zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine niškom hotelu "Ambasador".

Kako je za Tanjug rekla portparol tog suda Ivona Čogurić sud je kao neosnovane odbio sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu.

šolaja

BiH

Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

Oštećeni Antonijević je upućen na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva.

Istraga u ovom slučaju sprovedena je u Nišu, ali je nakon podizanja optužnog predloga protiv Bjelogrlića Osnovni sud u Nišu zatražio da se predmet delegira beogradskom sudu, što je Vrhovni kasacioni sud (VKS) odobrio iz razloga procesne cjelishodnosti, pošto su i optuženi i oštećeni, kao i branilac i svjedoci iz Beograda.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je 26. novembra 2021. godine sudu optužni predlog protiv Bjelogrlića jer je 23. avgusta 2021. godine u ranim jutarnjim časovima više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador".

Мирослав Вујичић-22092025

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

Bjelogrlić je optužen za krivično djelo nasilničko ponašanje.

On je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog dijela i izrazio žaljenje.

Oba reditelja našla su se u Nišu zbog manifestacije 56. Filmski susreti.

Podijeli:

Tagovi:

Dragan Bjelogrlić

presuda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дрога за силовање биће класификована као оружје

Svijet

Droga za silovanje biće klasifikovana kao oružje

1 h

0
За 3 знака хороскопа стиже неочекивани приход до краја новембра

Zanimljivosti

Za 3 znaka horoskopa stiže neočekivani prihod do kraja novembra

1 h

0
Затвореник побјегао из болнице након операције

Svijet

Zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon operacije

2 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Dvorenje slave je jedan od najbitnijih običaja, svaki pravi domaćin mora da ga ispoštuje

2 h

0

Više iz rubrike

"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила

Scena

"Planira da odgaja bebu sama": Milica Todorović prelomila

4 h

1
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

11 h

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Scena

Ovom političaru je Lepa Brena posvetila pjesmu ''Miki moj''

20 h

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

18

13

Mladi bik prodat za vrtoglavih 146.000 evra

18

08

Strašan šamar Trampa Zelenskom: Svakako ćete izgubiti dio teritorije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner