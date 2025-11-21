Logo
Large banner

Droga za silovanje biće klasifikovana kao oružje

Izvor:

SRNA

21.11.2025

16:41

Komentari:

0
Дрога за силовање биће класификована као оружје
Foto: Pixabay

Njemačka planira da u krivičnim procesima tretira upotrebu takozvane droge za silovanje kao oružje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

"Ovo daje osnovu za znatno strože krivično gonjenje", rekao je Dobrint.

On je napomenuo da bi žene trebalo da se osjećaju bezbjedno i da mogu slobodno da se kreću svuda.

"Posvećeni smo jasnim posljedicama i dosljednom sprovođenju", istakao je Dobrint na konferenciji za novinare.

On je dodao da je Vlada fokusirana na slučajeve nasilja u porodici, čije su žrtve uglavnom žene.

Policija je prošle godine registrovala rekordnih 266.000 žrtava nasilja u porodici, što je više za 3,8 odsto nego prethodne godine.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Za 3 znaka horoskopa stiže neočekivani prihod do kraja novembra

Gotovo 54.000 žena i djevojčica bile su žrtve seksualnih prestupa u Njemačkoj 2024. godine, što je za 2,1 odsto više nego godinu ranije. Od ukupno broja žrtava, njih 36 odsto bile su silovane ili meta seksualnog napada.

Parlamentarna debata o zakonu kojim se zahtijeva obavezna minimalna zatvorska kazna od pet godina za upotrebu droge za silovanje odgođena je u oktobru.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

Silovanje

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За 3 знака хороскопа стиже неочекивани приход до краја новембра

Zanimljivosti

Za 3 znaka horoskopa stiže neočekivani prihod do kraja novembra

1 h

0
Затвореник побјегао из болнице након операције

Svijet

Zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon operacije

2 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Dvorenje slave je jedan od najbitnijih običaja, svaki pravi domaćin mora da ga ispoštuje

2 h

0
Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Banja Luka

Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

2 h

0

Više iz rubrike

Затвореник побјегао из болнице након операције

Svijet

Zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon operacije

2 h

0
Сахранили баку, када су дошли кући добили добили језив позив

Svijet

Sahranili baku, kada su došli kući dobili dobili jeziv poziv

2 h

0
Предсједник Боливије укинуо Министарство правде

Svijet

Predsjednik Bolivije ukinuo Ministarstvo pravde

3 h

0
Брачни пар у критичном стању послије тровања печуркама

Svijet

Bračni par u kritičnom stanju poslije trovanja pečurkama

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner