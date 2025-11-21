Droga za silovanje biće klasifikovana kao oružje

Njemačka planira da u krivičnim procesima tretira upotrebu takozvane droge za silovanje kao oružje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

"Ovo daje osnovu za znatno strože krivično gonjenje", rekao je Dobrint.

On je napomenuo da bi žene trebalo da se osjećaju bezbjedno i da mogu slobodno da se kreću svuda.

"Posvećeni smo jasnim posljedicama i dosljednom sprovođenju", istakao je Dobrint na konferenciji za novinare.

On je dodao da je Vlada fokusirana na slučajeve nasilja u porodici, čije su žrtve uglavnom žene.

Policija je prošle godine registrovala rekordnih 266.000 žrtava nasilja u porodici, što je više za 3,8 odsto nego prethodne godine.

Zanimljivosti Za 3 znaka horoskopa stiže neočekivani prihod do kraja novembra

Gotovo 54.000 žena i djevojčica bile su žrtve seksualnih prestupa u Njemačkoj 2024. godine, što je za 2,1 odsto više nego godinu ranije. Od ukupno broja žrtava, njih 36 odsto bile su silovane ili meta seksualnog napada.

Parlamentarna debata o zakonu kojim se zahtijeva obavezna minimalna zatvorska kazna od pet godina za upotrebu droge za silovanje odgođena je u oktobru.