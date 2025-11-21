Zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon operacije

Zatvorenik Kevin A. (24), koji je bio u pritvoru zbog prevare, pobjegao je iz bolnice u Viner Nojštatu nakon operacije slijepog crijeva, prenijeli su danas austrijski mediji.

Tokom bjekstva savladao je jednog od dvojice zatvorskih čuvara koji su ga čuvali, piše Hojte.

Prema navodima medija, A. je oborio sudskog službenika na zemlju dok je išao u toalet i pobjegao.

Protiv Kevina A. vode se istrage zbog prevare, kao i zbog sumnje na članstvo u kriminalnoj organizaciji.