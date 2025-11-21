Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

Izvor:
ATV
21.11.2025
16:19
Komentari:0
Iako je izuzetno zahladilo, mnogi građani Banjaluke i danas se smrzavaju.
Naime, u brojnim ulicama opet nema grijanja, a iz toplane ponavljaju krivi su kvarovi.
Bilo kako bilo, mnogi građani su jutros ustali u hladne sobe, a najgore im je za bebe i malu djecu.
"Oblačimo ih kao da izlaze vani, jer se plašimo da će se razboljeti. Bruka i sramota. Vani hladnoća, snijeg, kiša, a mi se šćućurili pored grijalica. Pitamo – dokle tako?! Dosta nam je više priča o nekakvim kvarovima, jer grijanje konstantno plaćamo, a paralelno trošimo struju. Ovo ima samo kod nas! Daleko je Banjaluka od grada", poručuje jedan ogorčeni Banjalučanin, prenosi “Srpskainfo“.
Iz Eko toplana Banjaluka iz dana u dan samo opravdanja…
"Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži, isporuka toplotne energije obustavljena je u dijelovima ulica: Milice Stojadinović Srpkinje, Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Dositeja Obradovića, Voždovačka i Kralja Petra Drugog", saopštili su iz ovog preduzeća, iz kojeg korisnike mole za strpljenje i zahvaljuju im se na razumijevanju?!
Prognoza pokazuje da temperatura u Banjaluci neće preći 3 stepena Celzijusa.
Iz RHMZ su saopštili da će sutra u gradu biti hladno, uz snijeg i porast snježnog pokrivača. Do večeri se očekuje oko 10-15 centimetara snega, a u višim predjelima oko grada oko 20 centimetara. Uveče i naredne noći padavine slabe i prestaju.
Vjetar slab do umjeren sjeverni.
Minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna do 1 stepen.
