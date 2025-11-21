Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

Iako je izuzetno zahladilo, mnogi građani Banjaluke i danas se smrzavaju.

Naime, u brojnim ulicama opet nema grijanja, a iz toplane ponavljaju krivi su kvarovi.

Republika Srpska Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

Bilo kako bilo, mnogi građani su jutros ustali u hladne sobe, a najgore im je za bebe i malu djecu.

"Oblačimo ih kao da izlaze vani, jer se plašimo da će se razboljeti. Bruka i sramota. Vani hladnoća, snijeg, kiša, a mi se šćućurili pored grijalica. Pitamo – dokle tako?! Dosta nam je više priča o nekakvim kvarovima, jer grijanje konstantno plaćamo, a paralelno trošimo struju. Ovo ima samo kod nas! Daleko je Banjaluka od grada", poručuje jedan ogorčeni Banjalučanin, prenosi “Srpskainfo“.

Iz Eko toplana Banjaluka iz dana u dan samo opravdanja…

BiH Cvijanović: U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje, ali su u jednom složni

"Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži, isporuka toplotne energije obustavljena je u dijelovima ulica: Milice Stojadinović Srpkinje, Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Dositeja Obradovića, Voždovačka i Kralja Petra Drugog", saopštili su iz ovog preduzeća, iz kojeg korisnike mole za strpljenje i zahvaljuju im se na razumijevanju?!

Prognoza pokazuje da temperatura u Banjaluci neće preći 3 stepena Celzijusa.

Iz RHMZ su saopštili da će sutra u gradu biti hladno, uz snijeg i porast snježnog pokrivača. Do večeri se očekuje oko 10-15 centimetara snega, a u višim predjelima oko grada oko 20 centimetara. Uveče i naredne noći padavine slabe i prestaju.

Vjetar slab do umjeren sjeverni.

Minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna do 1 stepen.