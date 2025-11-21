Brod sa više od 3.000 krava misteriozno nestao sa radara

Brod za prevoz stoke „Spiridon II“, koji je prenosio više od 3.000 goveda iz Urugvaja, misteriozno je nestao sa radara u Sredozemnom moru između Italije i Tunisa, objavio je Der Standard.

Plovilo je 20. septembra isplovilo iz Montevidea i 22. oktobra stiglo do turske obale kod Bandirme, gdje je nedjeljama čekalo dozvolu za iskrcavanje tereta.

Turske vlasti odbile su da prime brod jer stoka nije imala potrebne ušne markice, a dio životinja nije odgovarao dokumentaciji, pa je 15 firmi koje su podnijele zahtjev za uvoz odbijeno. Nakon što je 8. novembra samo preuzeo zalihe, brod je ostao da kruži oko obale – sve dok njegov signal nije potpuno nestao.

Stručnjaci upozoravaju da, ukoliko se brod uskoro ne pronađe, situacija mora biti tretirana kao vanredno stanje. Sumnja se i da je deaktivacija sistema AIS možda učinjena da bi se prikrilo ilegalno izbacivanje životinjskih leševa ili stajnjaka u more, što je strogo zabranjeno.

Njemačka Fondacija za dobrobit životinja navodi da bi, ukoliko se „Spiridon II“ vrati u Urugvaj, malo goveda preživjelo. Životinje su, kako tvrde, mjesecima zatvorene u izmetu, pod ekstremno visokim nivoima amonijaka, a mnoge su i trudne, pa su pobačaji i uginuća gotovo izvjesni. Na brodu nema opreme za mužu, a posada nije obučena za brigu o teladima, što dodatno pogoršava situaciju, piše Informer.