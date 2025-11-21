Logo
Large banner

"Planira da odgaja bebu sama": Milica Todorović prelomila

Izvor:

Informer

21.11.2025

13:44

Komentari:

0
"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила
Foto: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Pjevačica Milica Todorović odlučila je da sama krene putem majčinstva i u potpunosti se posvetila bebi koja je na putu.

Miličina svakodnevica sada je ispunjena pripremama za dolazak novog člana porodice, a rijetko ko je viđa u društvu muškarca.

Sve obaveze oko trudnoće i budućeg roditeljstva Milica obavlja sama - od odlaska u kupovinu, preko opremanja sobe za bebu, do redovnog odlaska kod ljekara.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Srpska slavi mir, a FBiH početak rata

Milica je odlučila da sve obaveze oko djeteta sama preuzme. Ne želi da zavisi od bilo koga i želi da svom djetetu pruži toplinu i sigurnost na svoj način. Svaki slobodan trenutak posvećuje pripremi za dolazak bebe - sama se odvodi i dovodi kod ljekara, sama bira stvari za sobu i redovno odlazi u kupovinu. Za nju je ovo novi početak, i iako je zahtjevno, ona uživa u svakom trenutku i ponosna je na to što sve uspijeva sama - rekao je izvor blizak pjevačici i dodao:

Milica bi odavno predstavila javnosti oca svog djeteta jer nema razloga da to skriva, ali s obzirom na to da planira da bebu sama odgaja, odlučila je da to ne učini. Za nju je najvažnije da djetetu pruži stabilno i mirno okruženje, a sve ostalo je, kako i sama često kaže, privatna stvar.

Podsjetimo, pjevačica trudničke dane provodi na relaciji Beograd-Kruševac, o čemu je nedavno govorio njen kum, poznati pjevač.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Milica Todorović

Pjevačica

beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани

Region

Istra: Požar u kazinu i hotelu Mulino, gosti evakuisani

1 h

0
Фатима Бош је нова Мис Свијета: Ово је тешка животна прича лијепе Мексиканке

Svijet

Fatima Boš je nova Mis Svijeta: Ovo je teška životna priča lijepe Meksikanke

2 h

0
Срушио се ловац на аеромитингу у Дубаију, пилот погинуо

Svijet

Srušio se lovac na aeromitingu u Dubaiju, pilot poginuo

2 h

0
Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

Republika Srpska

Dodik: Zahvalnost pripadnicima policije za služenje, žrtvu i čast

2 h

0

Više iz rubrike

Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

7 h

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Scena

Ovom političaru je Lepa Brena posvetila pjesmu ''Miki moj''

17 h

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''

22 h

0
Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

Scena

Jelena Rozga obnovila vezu sa 11 godina mlađim, sinom poznatog muzičkog producenta

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

14

57

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner