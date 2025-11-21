"Planira da odgaja bebu sama": Milica Todorović prelomila

Pjevačica Milica Todorović odlučila je da sama krene putem majčinstva i u potpunosti se posvetila bebi koja je na putu.

Miličina svakodnevica sada je ispunjena pripremama za dolazak novog člana porodice, a rijetko ko je viđa u društvu muškarca.

Sve obaveze oko trudnoće i budućeg roditeljstva Milica obavlja sama - od odlaska u kupovinu, preko opremanja sobe za bebu, do redovnog odlaska kod ljekara.

Milica je odlučila da sve obaveze oko djeteta sama preuzme. Ne želi da zavisi od bilo koga i želi da svom djetetu pruži toplinu i sigurnost na svoj način. Svaki slobodan trenutak posvećuje pripremi za dolazak bebe - sama se odvodi i dovodi kod ljekara, sama bira stvari za sobu i redovno odlazi u kupovinu. Za nju je ovo novi početak, i iako je zahtjevno, ona uživa u svakom trenutku i ponosna je na to što sve uspijeva sama - rekao je izvor blizak pjevačici i dodao:

Milica bi odavno predstavila javnosti oca svog djeteta jer nema razloga da to skriva, ali s obzirom na to da planira da bebu sama odgaja, odlučila je da to ne učini. Za nju je najvažnije da djetetu pruži stabilno i mirno okruženje, a sve ostalo je, kako i sama često kaže, privatna stvar.

Podsjetimo, pjevačica trudničke dane provodi na relaciji Beograd-Kruševac, o čemu je nedavno govorio njen kum, poznati pjevač.

(informer)