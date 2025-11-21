Logo
Large banner

Istra: Požar u kazinu i hotelu Mulino, gosti evakuisani

21.11.2025

13:20

Komentari:

0
Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани
Foto: Tanjug/AP

Veliki požar izbio je jutros u kazinu i hotelu Mulino u Istri, koji se nalazi neposredno uz granični prelaz Sečovlje, na hrvatskoj strani u Plovaniji.

Vatra je planula nešto prije devet sati, a pomoć u gašenju pružili su i slovenački vatrogasci.

Kako prenose Primorske novice, požar je stavljen pod kontrolu, ali još uvijek nije lokalizovan.

Županijski vatrogasni komandir Dino Kozlevac rekao je Hini da je požar izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju je angažovano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.

Na mjestu događaja su pripadnici javnih vatrogasnih jedinica iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.

Пожар-самит-20112025

Svijet

Izbio požar na samitu, delegati bježe u panici

Kozlavec je rekao da je u pitanju zahtjevna intervencija vatrogasaca i da su gosti po izbijanju požara evakuisani iz hotela.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Istra

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

21 h

0
Оперска пјевачица страдала у пожару

Hronika

Operska pjevačica stradala u požaru

22 h

0
Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Region

Mladić pozvao policiju i ispričao kako je počeo požar u neboderu Vjesnika

1 d

0
Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Region

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

1 d

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

3 h

0
Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Region

Djevojčice dogovorile tuču, prisutni ih snimali i podstrekivali - reagovala policija

3 h

0
Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори

Region

Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o izgradnji centra na Trgovskoj gori

3 h

0
Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Region

Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Horor u Tuzli: Dvojica mladića silovala maloljetnika

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner