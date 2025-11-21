Istra: Požar u kazinu i hotelu Mulino, gosti evakuisani

Veliki požar izbio je jutros u kazinu i hotelu Mulino u Istri, koji se nalazi neposredno uz granični prelaz Sečovlje, na hrvatskoj strani u Plovaniji.

Vatra je planula nešto prije devet sati, a pomoć u gašenju pružili su i slovenački vatrogasci.

Kako prenose Primorske novice, požar je stavljen pod kontrolu, ali još uvijek nije lokalizovan.

Županijski vatrogasni komandir Dino Kozlevac rekao je Hini da je požar izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju je angažovano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.

Na mjestu događaja su pripadnici javnih vatrogasnih jedinica iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.

Kozlavec je rekao da je u pitanju zahtjevna intervencija vatrogasaca i da su gosti po izbijanju požara evakuisani iz hotela.