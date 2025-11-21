Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

Podgorička policija identifikovala je dvije maloljetnice koje su učestvovale u dogovorenoj tuči, te je jednu od njih uzrasta 14 godina uhapsila.

One su tokom tuče jedna drugoj zadale više udaraca šakama u glavu i tijela, dok su prisutni sve snimali mobilnim telefonima i podstrekivali ih na tuču.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je maloljetnica uzrasta 15 godina usljed udaraca nakratko izgubila svijest, dok druga nije povrijeđena.

Region Maloljetnici sve češći prestupnici

O svemu je obaviješten nadležni državni tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naredio hapšenje četrnaestogodišnjakinje zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda, dok je protiv druge maloljetnice nadležnom Sudu za prekršaje podnsena prijava.

Uhapšena maloljetnica će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.

Snimak tuče dvije maloljetnice objavljen je na društvenim mrežama, a potom i u nekim medijima.