Ukinuta presuda roditeljima dječaka ubice iz Ribnikara

Kurir

21.11.2025

Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u toj školi.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

"Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, donio je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem djelu u odnosu na okrivljenu. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okrivljenog Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem djelu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom djelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda", stoji u obrazloženju Apelacionog suda, piše Kurir.

Vladislav Ribnikar

Kosta Kecmanović

