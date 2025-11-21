Karan: Republika Srpska bira slobodu

Izvor:
ATV
21.11.2025
17:26
Komentari:3
Republika Srpska bira SNSD koji zna kako Srpsku odbraniti, istakao je kandidat ove partije za predsjednika Srpske Siniša Karan.
Karan je naglasio da će u nedjelju Republika Srpska izabrati slobodu.
"Naša poruka je jasna: Republika Srpska bira slobodu. 23.novembra branimo pravo da sami odlučujemo o svojoj zemlji - dodao je Karan u objavi na društvenim mrežama", napisao je Karan na Instagramu.
