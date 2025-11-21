Logo
Karan: Republika Srpska bira slobodu

ATV

21.11.2025

17:26

Каран: Република Српска бира слободу
Republika Srpska bira SNSD koji zna kako Srpsku odbraniti, istakao je kandidat ove partije za predsjednika Srpske Siniša Karan.

Karan je naglasio da će u nedjelju Republika Srpska izabrati slobodu.

"Naša poruka je jasna: Republika Srpska bira slobodu. 23.novembra branimo pravo da sami odlučujemo o svojoj zemlji - dodao je Karan u objavi na društvenim mrežama", napisao je Karan na Instagramu.

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

