Zašto demonstranti nose slike Kasema Sulejmanija?

Izvor:

ATV

02.01.2026

11:15

Komentari:

0
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Iako se na prvi pogled može činiti paradoksalnim, pojava slika Kasema Sulejmanija na pojedinim protestima u Iranu ne znači nužno podršku aktuelnom režimu. Naprotiv, u iranskom društvu Sulejmani ima složen i višeslojan status koji prevazilazi dnevnu politiku.

Sulejmani je, prije svega, u dijelu javnosti doživljavan kao nacionalni simbol otpora spoljnom pritisku, posebno nakon što je ubijen u američkom napadu 2020. godine. Za mnoge Irance on nije bio ideolog režima, već vojni komandant koji je simbolizovao državni suverenitet i otpor stranoj intervenciji. Zbog toga njegov lik kod dijela demonstranata predstavlja poruku da protest nije usmjeren protiv same države ili nacije, već protiv ekonomske i političke situacije.

Default Image

Svijet

Iran: Osvetićemo generala Sulejmanija, izabraćemo vrijeme i mjesto

Drugi razlog je pokušaj zaštite protesta. Ističući Sulejmanijev lik, demonstranti šalju signal da njihovi zahtjevi nisu „izdajnički“ niti inspirisani spolja, što otežava vlastima da proteste automatski okarakterišu kao strani projekat ili bezbjednosnu prijetnju.

Takođe, dio protesta u Iranu nije jedinstven. Dok jedni zahtijevaju duboke političke promjene, drugi se fokusiraju isključivo na ekonomsku krizu, inflaciju i pad životnog standarda, ne dovodeći u pitanje temelje sistema. U tom kontekstu, Sulejmanijev lik funkcioniše kao zajednički nacionalni simbol, prihvatljiv različitim grupama.

Иран протест

Svijet

Šta se dešava u Iranu? Realnost ili uplitanje stranaca

Zato pojava njegovih slika na protestima ne treba da se čita jednoznačno. Ona prije govori o unutrašnjoj podijeljenosti iranskog društva i pokušaju demonstranata da svoje nezadovoljstvo izraze bez otvorenog sukoba sa duboko ukorijenjenim simbolima države.

