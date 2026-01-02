Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo

Radnik gradske čistoće poginuo je u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva kamiona. Nesreća se dogodila u mjestu Klupci kod Loznice kada je, iz neutvrđenih razloga kamion jedne privatne firme sustigao kamion gradske čistoće i u njega udario svom silinom.

Kamion je udario u zadnji kraj kamiona gradske čistoće, odnosno u platformu na kojoj su stajali radnici.

Jedan od radnika JKP "Naš dom" poginuo je na licu mjesta, dok je vozač drugog kamiona teško povrijeđen i prevezen je u Zdravstveni centar u Loznici i u kritičnom je stanju.

Kako se vidi na fotografijama s mjesta nesreće, kamion privatne firme potpuno je smrskan sa prednje strane, dok je kamionu gradske čistoće potpuno otpao zadnji dio u koji se stavlja smeće.

Svuda po ulici je smeće i dijelovi vozila, a na teren su, osim policije i Hitne pomoći, izašli i vatrogasci.

(Telegraf)