Logo
Large banner

Identifikovana prva žrtva stravičnog požara

Izvor:

Indeks

02.01.2026

09:40

Komentari:

0
Идентификована прва жртва стравичног пожара
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Identifikovana prva žrtva stravičnog požara u poznatom švajcarskom skijalištu. Riječ je o 17-godišnjem italijanskom igraču golfa Emanuelu Galepiniju.

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je bio otjelotvorenje strasti i istinskih vrijednosti".

"U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voljeli", poručili su iz saveza.

ana ivanovic bastijan svajnstajger

Scena

Isplivala dugo čuvana tajna Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera

Švajcarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak sedmica da se identifikuju sve žrtve, kojih je do sada 47.

Tačan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zna se samo da je preko 100 osoba povrijeđeno.

Glavna tužiteljka kantona Valais gdje se nalazi bar "Krans-Montana" u kom je izbio požar, kazala je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identifikovale žrtve i njihova tijela što prije vratila porodicama".

Ona je rekla i da ne može da komentiraše izvještaje da su upaljene prskalice prouzrokovale požar.

"Istraga je u toku. Utvrdiće se tačne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i da je bar u kom je vatra izbila tokom proslave Nove godine ispunjavao bezbjednosne standarde i da li je imao imao potreban broj izlaza.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

požar

Le Konstelejšn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Швајцарска прогласила петодневну жалост

Svijet

Švajcarska proglasila petodnevnu žalost

3 h

1
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Svijet

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

14 h

0
Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Svijet

Srbin bio u diskoteci smrti u Švajcarskoj: Od Stefana ni traga, porodica moli za pomoć

16 h

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Svijet

Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

18 h

0

Više iz rubrike

Вирус под микроскопом

Svijet

Novogodišnja noć se pretvorila u horor: Cijela porodica se otrovala

2 h

0
Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Svijet

Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

2 h

0
Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Svijet

Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona tokom noći

3 h

0
Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Svijet

Borba za natalitet preko poreza na kontracepciju

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

11

48

Parfem, kamuflaža, dosada: Zašto se psi valjaju u smrdljivim stvarima?

11

42

Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

11

37

Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

11

35

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner