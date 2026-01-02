Identifikovana prva žrtva stravičnog požara

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je bio otjelotvorenje strasti i istinskih vrijednosti".

"U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voljeli", poručili su iz saveza.

Švajcarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak sedmica da se identifikuju sve žrtve, kojih je do sada 47.

Tačan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zna se samo da je preko 100 osoba povrijeđeno.

Glavna tužiteljka kantona Valais gdje se nalazi bar "Krans-Montana" u kom je izbio požar, kazala je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identifikovale žrtve i njihova tijela što prije vratila porodicama".

Ona je rekla i da ne može da komentiraše izvještaje da su upaljene prskalice prouzrokovale požar.

"Istraga je u toku. Utvrdiće se tačne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i da je bar u kom je vatra izbila tokom proslave Nove godine ispunjavao bezbjednosne standarde i da li je imao imao potreban broj izlaza.