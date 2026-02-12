Kako vratiti obrisane poruke na Viberu: Jednostavan trik za sve telefone

Da li ste obrisali poruke na Viber-u i želite da ih vratite? Dobra vijest je da postoji jednostavan način za vraćanje Viber poruka, a postupak funkcioniše na svim telefonima, i na Android i na Ajfon uređajima. Potrebno je samo da ste ranije uključili pravljenje rezervne kopije poruka.

U nastavku pročitajte detaljno uputstvo kako da vratite obrisane poruke na Viber-u korak po korak.

Kako da proverite da li imate Viber bekup

Prije nego što pokušate vraćanje poruka, potrebno je da provjerite da li postoji sačuvana rezervna kopija.

Otvorite Viber aplikaciju.

Idite na Podešavanja.

Kliknite na Nalog.

Izaberite opciju Viber Bakup.

Ako koristite Android telefon, bakup se čuva na Gugl Drajv nalogu. Ako koristite Ajfon , poruke se čuvaju na Ajklaud nalogu. U ovom delu možete videti datum poslednje sačuvane kopije.

Kako da vratite obrisane poruke na Viber-u

Ukoliko bakup postoji, pratite sledeće korake

Deinstalirajte Viber aplikaciju sa telefona.

Ponovo instalirajte Viber sa Gugl Plej prodavnice ili Ep Stori-a.

Prijavite se koristeći isti broj telefona.

Nakon verifikacije broja, pojaviće se opcija za vraćanje poruka.

Kliknite na Vrati sada i sačekajte da se proces završi.

Važno je da koristite isti broj telefona i isti Gugl ili Ajklaudnalog na kojem je sačuvan backup.

Da li je moguće vratiti Viber poruke bez bakup-a?

Mnogi korisnici pretražuju kako vratiti Viber poruke bez rezervne kopije. Nažalost, ako prethodno nije napravljen bakup, poruke nije moguće vratiti. Viber nema opciju čuvanja poruka na svojim serverima nakon brisanja.

Kako da uključite automatski Viber backup

Da biste ubuduće izbegli gubitak poruka, preporučuje se uključivanje automatskog pravljenja rezervne kopije.

Otvorite Viber.

Idite na Podešavanja.

Kliknite na Nalog.

Izaberite Viber Bakup.

Uključite automatski bakupi izaberite koliko često želite da se poruke čuvaju.

Na ovaj način vaše poruke, fotografije i video zapisi biće bezbedno sačuvani.

Evo i detaljnijeg uputstva u zavisnosti koji uređaj koristite.

Android uređaji

Na Android telefonu potrebno je da otvorite Viber, zatim odete na Podešavanja, izaberete Nalog i kliknete na Viber Bakup. Tu možete proveriti da li postoji sačuvana kopija na Gugl Drajv nalogu. Nakon toga deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju, prijavite se istim brojem telefona i izaberite opciju Vrati sada kako biste povratili poruke.

Huavej AppGaleri

Kod Huavej telefona procedura je gotovo ista kao na Android uređajima. Uđite u Viber, otvorite Podešavanja, zatim Nalog i Viber Backup i proverite da li je kopija sačuvana. Nakon ponovne instalacije aplikacije i prijave istim brojem telefona, izaberite vraćanje poruka iz dostupnog backup-a.

iOS uređaji

iOS bekap poruka čuva samo na Ajklaud serveru. Ovo znači da je procedura za povrat podataka jednostavna, ali isto tako znači i da nije moguće prebaciti poruke sa Android uređaja na iOS i obratno.

U Viber aplikaciji otvorite Podešavanja, zatim Nalog i Viber Backup, gde možete proveriti da li postoji backup na Ajklaud nalogu. Kada ponovo instalirate Viber i prijavite se istim brojem, aplikacija će ponuditi opciju za vraćanje poruka iz rezervne kopije.

(kurir)