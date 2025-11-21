Logo
Ne držite ništa u ovom uglu kuće: Samo jedan cvijet tu privlači novac kao magnet

Alo

21.11.2025

17:39

Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет
Foto: Unsplash

Prema feng šuiju, postoji jedan ugao u kući koji deluje kao pravi magnet za novac i blagostanje.

Ako želite da aktivirate energiju prosperiteta, prvo što treba da uradite jeste da uklonite sav suvišan nameštaj iz tog dijela doma i postavite – biljku.

Šta je „ugao bogatstva“?

U feng šuiju, ugao bogatstva je deo doma koji privlači energiju novca i utiče na finansijsku stabilnost. Ova drevna vještina koristi mapu prostora, poznatu kao bagua, kako bi odredila tačku u kući koja pojačava obilje i napredak. Ipak, važno je imati na umu da je feng šui sistem vjerovanja, a ne garancija finansijskog uspjeha.

Prema pravilima, ugao koji simbolizuje novac nalazi se u krajnjem lijevom dijelu doma kada stojite na ulaznim vratima. Kada ga pronađete, provjerite u kakvom je stanju. Ako je pretrpan stvarima, pun prašine ili zapušten, to simbolično govori o neredu u vašim finansijama.

Ako želite da privučete novac, feng šui savjetuje sledeće:

1. Dodajte simbole bogatstva

Aktivirajte energiju napretka tako što ćete u ovaj ugao postaviti predmete koji simbolizuju obilje. To mogu biti:

- ukrasi zlatne boje,

- novčići,

- luksuzni detalji,

- kristali poput ametista, koji donose mir i osećaj obilja.

2. Unesite elemente drveta i vode

Ovi elementi podstiču rast i protok dobre energije. Preporučuje se:

- biljka žada (biljka novca) ili druge žive biljke koje asociraju na napredak,

- mala dekorativna fontana, ali sa čistom vodom,

- umjetnička dela koja prikazuju vodu, ako vam je fontana nepraktična.

3. Popravite sve što je polomljeno

Feng šui posebno naglašava važnost reda i funkcionalnosti u domu. Zato bi trebalo:

- da prostor bude čist i uredan,

- da se polomljeni predmeti poprave ili zamijene,

- da se iz ugla bogatstva ukloni sve što ne služi svrsi.

Uređena kuhinja, dnevna i spavaća soba, kao i oslobađanje od nepotrebnih stvari, doprinose da energija slobodno teče kroz dom — a prema feng šuiju, to otvara prostor i za finansijsko blagostanje, piše Alo.

biljka

Feng šui

