Ne držite ništa u ovom uglu kuće: Samo jedan cvijet tu privlači novac kao magnet

Izvor:
Alo
21.11.2025
17:39
Komentari:0
Prema feng šuiju, postoji jedan ugao u kući koji deluje kao pravi magnet za novac i blagostanje.
Ako želite da aktivirate energiju prosperiteta, prvo što treba da uradite jeste da uklonite sav suvišan nameštaj iz tog dijela doma i postavite – biljku.
U feng šuiju, ugao bogatstva je deo doma koji privlači energiju novca i utiče na finansijsku stabilnost. Ova drevna vještina koristi mapu prostora, poznatu kao bagua, kako bi odredila tačku u kući koja pojačava obilje i napredak. Ipak, važno je imati na umu da je feng šui sistem vjerovanja, a ne garancija finansijskog uspjeha.
Prema pravilima, ugao koji simbolizuje novac nalazi se u krajnjem lijevom dijelu doma kada stojite na ulaznim vratima. Kada ga pronađete, provjerite u kakvom je stanju. Ako je pretrpan stvarima, pun prašine ili zapušten, to simbolično govori o neredu u vašim finansijama.
Ako želite da privučete novac, feng šui savjetuje sledeće:
Aktivirajte energiju napretka tako što ćete u ovaj ugao postaviti predmete koji simbolizuju obilje. To mogu biti:
- ukrasi zlatne boje,
- novčići,
- luksuzni detalji,
- kristali poput ametista, koji donose mir i osećaj obilja.
Ovi elementi podstiču rast i protok dobre energije. Preporučuje se:
- biljka žada (biljka novca) ili druge žive biljke koje asociraju na napredak,
- mala dekorativna fontana, ali sa čistom vodom,
- umjetnička dela koja prikazuju vodu, ako vam je fontana nepraktična.
Feng šui posebno naglašava važnost reda i funkcionalnosti u domu. Zato bi trebalo:
- da prostor bude čist i uredan,
- da se polomljeni predmeti poprave ili zamijene,
- da se iz ugla bogatstva ukloni sve što ne služi svrsi.
Uređena kuhinja, dnevna i spavaća soba, kao i oslobađanje od nepotrebnih stvari, doprinose da energija slobodno teče kroz dom — a prema feng šuiju, to otvara prostor i za finansijsko blagostanje, piše Alo.
Najnovije
Najčitanije
18
27
18
20
18
17
18
13
18
08
Trenutno na programu