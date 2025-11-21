Logo
Large banner

Dramatično obraćanje Zelenskog: Težak izbor pred nama

Izvor:

Agencije

21.11.2025

17:29

Komentari:

0
Драматично обраћање Зеленског: Тежак избор пред нама

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se upravo obratio Ukrajincima u video poruci, upozoravajući da se zemlja suočava sa jednim od najkritičnijih trenutaka od početka sukoba.

Govorio je o izuzetno snažnom političkom i diplomatskom pritisku Sjedinjenih Država i teškim odlukama koje Kijev mora da donese u narednim nedjeljama.

Težak izbor za Ukrajinu

"Sada doživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Upravo sada, Ukrajina će možda morati da napravi izuzetno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra zima, najsurovija, i dalji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i prinuda da vjerujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Čekaće naš odgovor".

cow-krava-18092025

Svijet

Brod sa više od 3.000 krava misteriozno nestao sa radara

"Pritisak na Ukrajinu trenutno je među najtežima ikada“, rekao je Zelenski.

U svom desetominutnom obraćanju naciji, Zelenski je upozorio da bi Ukrajina mogla da se suoči sa "veoma teškim izborom: ili da izgubi svoje dostojanstvo, ili rizikuje da izgubi ključnog partnera“, očigledna referenca na SAD, koje navodno vrše pritisak na Ukrajinu da prihvati plan za okončanje sukoba sa Rusijom, prenosi BBC.

Ukrajinski predsjednik takođe kaže da je "danas jedan od najtežih trenutaka u istoriji“.

Potraga za rkešenjima

"Konstruktivna potraga za rješenjima biće sprovedena sa Sjedinjenim Državama. Iznijeću argumente, ubjeđivaću i nuditi alternative, ali nećemo dati neprijatelju nikakav razlog da kaže da Ukrajina nije spremna za mir“, naglasio je ukrajinski predsjednik.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska bira slobodu

"Naravno, mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti“, rekao je Zelenski.

"Moramo se sabrati, doći do razuma, zaustaviti međusobne sukobe i toksične prepirke. Država mora djelovati kao jedinstven entitet. Ne smijemo izgubiti iz vida ko je naš pravi neprijatelj“, rekao je.

Osvrnuo se i na početak sukoba u Ukrajini.

"Nismo izdali Ukrajinu tada i nećemo je izdati sada. Znam da je narod uz mene“, rekao je Zelenski.

"Sljedeća nedjelja će biti teška. Biće mnogo pritiska – političkog i informativnog, kako bi se pokušalo da nas podijele i destabilizuju“, rekao je Zelenski.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вијадукт Путниково брдо

Ekonomija

Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

1 h

0
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Republika Srpska

"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

1 h

2
Удес код Приједора

Hronika

Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

1 h

0
Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Republika Srpska

Mazalica: U nedjelju se ne bira između dva kandidata, nego se šalje poruka Šmitu

1 h

0

Više iz rubrike

Брод са више од 3.000 крава мистериозно нестао са радара

Svijet

Brod sa više od 3.000 krava misteriozno nestao sa radara

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Za sve je važno što novi američki plan predviđa ukidanje antiruskih sankcija

1 h

0
Дрога за силовање биће класификована као оружје

Svijet

Droga za silovanje biće klasifikovana kao oružje

1 h

0
Затвореник побјегао из болнице након операције

Svijet

Zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon operacije

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner