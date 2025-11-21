Dramatično obraćanje Zelenskog: Težak izbor pred nama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se upravo obratio Ukrajincima u video poruci, upozoravajući da se zemlja suočava sa jednim od najkritičnijih trenutaka od početka sukoba.

Govorio je o izuzetno snažnom političkom i diplomatskom pritisku Sjedinjenih Država i teškim odlukama koje Kijev mora da donese u narednim nedjeljama.

Težak izbor za Ukrajinu

"Sada doživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Upravo sada, Ukrajina će možda morati da napravi izuzetno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra zima, najsurovija, i dalji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i prinuda da vjerujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Čekaće naš odgovor".

"Pritisak na Ukrajinu trenutno je među najtežima ikada“, rekao je Zelenski.

U svom desetominutnom obraćanju naciji, Zelenski je upozorio da bi Ukrajina mogla da se suoči sa "veoma teškim izborom: ili da izgubi svoje dostojanstvo, ili rizikuje da izgubi ključnog partnera“, očigledna referenca na SAD, koje navodno vrše pritisak na Ukrajinu da prihvati plan za okončanje sukoba sa Rusijom, prenosi BBC.

Ukrajinski predsjednik takođe kaže da je "danas jedan od najtežih trenutaka u istoriji“.

Potraga za rkešenjima

"Konstruktivna potraga za rješenjima biće sprovedena sa Sjedinjenim Državama. Iznijeću argumente, ubjeđivaću i nuditi alternative, ali nećemo dati neprijatelju nikakav razlog da kaže da Ukrajina nije spremna za mir“, naglasio je ukrajinski predsjednik.

"Naravno, mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti“, rekao je Zelenski.

"Moramo se sabrati, doći do razuma, zaustaviti međusobne sukobe i toksične prepirke. Država mora djelovati kao jedinstven entitet. Ne smijemo izgubiti iz vida ko je naš pravi neprijatelj“, rekao je.

Osvrnuo se i na početak sukoba u Ukrajini.

"Nismo izdali Ukrajinu tada i nećemo je izdati sada. Znam da je narod uz mene“, rekao je Zelenski.

"Sljedeća nedjelja će biti teška. Biće mnogo pritiska – političkog i informativnog, kako bi se pokušalo da nas podijele i destabilizuju“, rekao je Zelenski.