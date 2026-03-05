Pravni skandal u Srpskoj: Sudovi zanemarili pravosnažnost presude

Benedi Đukanović i Emilio Baldo, koji su osuđeni na 65 godina zatvora zbog ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, danas su nezakonito sprovedeni na izdržavanje kazne u KPZ Foča i nakon što je uočen previd biće vraćeni u pritvor KPZ Banjaluka!

Učestvovala su čak tri suda

U ovom pravnom skandalu učestvovala su čak tri suda koji su, po svemu sudeći, propustili činjenicu da presuda protiv Đukanovića i Balde nije pravosnažna i da imaju pravo žalbe na drugostepenu presudu i shodno tome ne mogu biti upućeni na izdržavanje kazne.

U ovom, blago rečeno, propustu učestvovali su Vrhovni sud Republike Srpske, Okružni sud u Banjaluci i Osnovni sud u Banjaluci koji je izdao naredbu da se Đukanović i Baldo danas sprovedu na izdržavanje kazne. Čim je previd uočen brže bolje je izdata naredba da se oni vrate u pritvor KPZ Banjaluka. Troškove ove greške, odnosno prevoza, koji se vrši pod velikim mjerama obezbjeđenja optuženih, platiće poreski obveznici...

Bez pravosnažne presude upućen na izdržavanje kazne

Đukanovićev branilac, advokat Tatjana Vasić kaže za ATV da je veoma neprijatno bila iznenađena kada je saznala da je njen klijent bez pravosnažne presude upućen na izdržavanje kazne.

”Nakon donošenja presude kojim se žalba branioca Benedija Đukanovića odbija, Vrhovni sud Republike Srpske je spis predmeta vratio Okružnom sudu u Banjaluci, iako protiv te presude postoji mogućnost izjavljivanja žalbe trećestepenom vijeću. Okružni sud u Banjaluci je odmah po prijemu presude spis uputio Osnovnom sudu u Banjaluci da bi izdao uputni akt kojim je optuženi Benedi Đukanović upućen na izdržavanje kazne u KPZ Foča, iako presuda još uvijek nije pravosnažna i ne može se pristupiti njenom izvršenju, tako da je optuženi nezakonito upućen na izdržavanje kazne. Dakle, sve sudske instance u nizu su propustile da utvrde da presuda nije pravosnažna, što je još jedan od pokazatelja stanja u pravosuđu u ovoj zemlji”, rekla je Vasić za ATV.

Žalba na presudu drugostepenog suda regulisana je Članom 333. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. U njemu se, između ostalog, navodi da se protiv drugostepene presude žalba može izjaviti u slučaju ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora.

Upravo je to slučaj sa Đukanovićem i Baldom koji su osuđeni na 40, odnosno 25 godina zatvora. Prema tome presuda im nije pravosnažna, a eventualnoj žalbi bi trebalo da odlučuje trećestepeno vijeće Vrhovnog suda.

Rodoljub Gajić osuđen na 20 godina zatvora

Zajedno s njima za pomaganje u ubistvu osuđen je Rodoljub Gajić na 20 godina zatvora. Njemu je presuda pravosnažna i za razliku od Đukanovića i Balda, on će ostati u Foči na izdržavanju kazne.