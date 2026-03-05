Logo
Tuzlak uhapšen nakon slanja 60 prijetećih poruka: Meta mu bili zaposlenici u pravosuđu i privrednici

Izvor:

Avaz

05.03.2026

19:13

Тузлак ухапшен након слања 60 пријетећих порука: Мета му били запосленици у правосуђу и привредници
Foto: Peksels

Lice D. O. (1972) iz Tuzle lišeno slobode jer se dovodi u sumnju da je u periodu od februara 2025. do februara 2026. godine, u više navrata počinio krivična djela „Nasilničko ponašenje" u sticaju sa krivičnim djelom „Psihičko nasilje“ .

Nakon kriminalističke obrade lice D.O.(1972) je uhapšeno dana 05.03.2026. godine, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, te je predat u nadležnost Tužilaštvu Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, Odsjeka za opšti kriminalitet, su postupajući po prijavama više fizičkih i pravnih lica u kojima se ukazuje da pomenuti, putem informaciono komunikacijskih tehnologija, istima upućuje prijeteće i uvredljive sadržaje, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a nakon provedenih potrebnih istražnih radnji, zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od februara 2025 do februara 2026 godine, u više navrata počinio krivična djela „Nasilničko ponašenje“ iz člana 362. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom „Psihičko nasilje“ iz člana 181b stav 1. i 2. istog Zakona.

Хадис Кремић

Hronika

Dobojlija s potjernice sproveden u tužilaštvo

Tokom istrage je utvrđeno da je D.O. u prethodnom periodu poslao oko 60 (šezdeset) e-mail poruka sa prijetećim i uvredljivim sadržajima prema nosiocima pravosudnih institucija, ali i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima, koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije i društvene platforme, te je naročito drskim i bezobzirnim ponašanjem i vrijeđanjem ugrozio građanski mir gore navedenih oštećenih lica.

D.O. je nakon kriminalističke obrade dana 05.03.2026. godine uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz MUP-a TK.

(Avaz)

