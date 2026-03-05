Zelenski u nevjerici: Za tri dana na Bliskom istoku ispaljeno više raketa nego što je Ukrajina vidjela za cio rat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u prva tri dana sukoba na Bliskom istoku ispaljeno više od 800 raketa sistema "Patriot", dodajući da Ukrajina tokom cijelog rata sa Rusijom nije imala toliki broj raketa.

"Zemlje u regionu su tokom ovih napada koristile više od 800 raketa PAC-3. Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje udara za sve vrijeme rata", rekao je Zelenski.

On je dodao da sistemi "Patriot" sami po sebi nisu dovoljni da zaustave sve iranske dronove tipa "šahed", zbog čega je Ukrajina partnerima ponudila razmjenu – isporuku dronova presretača u zamjenu za rakete. Zelenski je naveo da je o tome razgovarao sa vojnim i državnim vrhom Ukrajine, kako bi se utvrdilo koliko dronova presretača zemlja može brzo da proizvede i ponudi partnerima.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha ocijenio je da se bezbjednosna situacija na Bliskom istoku pogoršava i da je povezana sa bezbjednošću Ukrajine, navodeći da Iran predstavlja ozbiljnu pretnju jer razvija nuklearne kapacitete i isporučuje oružje Rusiji. Sibiha je dodao da su u toku razgovori sa partnerima o konkretnim koracima za smanjenje tenzija i stabilizaciju situacije u regionu.

(Informer)