Logo
Large banner

Zelenski u nevjerici: Za tri dana na Bliskom istoku ispaljeno više raketa nego što je Ukrajina vidjela za cio rat

Izvor:

Informer

05.03.2026

20:13

Komentari:

0
Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u prva tri dana sukoba na Bliskom istoku ispaljeno više od 800 raketa sistema "Patriot", dodajući da Ukrajina tokom cijelog rata sa Rusijom nije imala toliki broj raketa.

"Zemlje u regionu su tokom ovih napada koristile više od 800 raketa PAC-3. Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje udara za sve vrijeme rata", rekao je Zelenski.

On je dodao da sistemi "Patriot" sami po sebi nisu dovoljni da zaustave sve iranske dronove tipa "šahed", zbog čega je Ukrajina partnerima ponudila razmjenu – isporuku dronova presretača u zamjenu za rakete. Zelenski je naveo da je o tome razgovarao sa vojnim i državnim vrhom Ukrajine, kako bi se utvrdilo koliko dronova presretača zemlja može brzo da proizvede i ponudi partnerima.

volodimir zelenski

Svijet

Ukrajina razgovarala sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha ocijenio je da se bezbjednosna situacija na Bliskom istoku pogoršava i da je povezana sa bezbjednošću Ukrajine, navodeći da Iran predstavlja ozbiljnu pretnju jer razvija nuklearne kapacitete i isporučuje oružje Rusiji. Sibiha je dodao da su u toku razgovori sa partnerima o konkretnim koracima za smanjenje tenzija i stabilizaciju situacije u regionu.

(Informer)

Podijeli:

Tagovi :

Volodimir Zelenski

Rakete

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Svijet

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

6 d

1
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zelenski mora da zna da napadom na Mađarsku može samo da izgubi

1 sedm

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Zelenski laže

3 d

0
Виктор Орбан

Ekonomija

Orban jasan: Lažne izjave Zelenskog

6 d

0

Više iz rubrike

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Svijet

Ministarstvo prelomilo: Uskoro novi dokumenti o Epstinu!

2 h

0
Напад на Дубаи

Svijet

Upozorenje: Influenserima u Dubiaju prijeti zatvor zbog objava o ratu, situacija je ozbiljna

2 h

0
КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Svijet

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

3 h

0
Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

Svijet

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

24

Agent Mosada Ismail Kani ubijen u Iranu!

22

21

Iran tvrdi: Pogođen nosač aviona Abraham Linkoln!

22

04

Dodik: O ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo

21

58

Dragan Lapčević prešao u SPS

21

53

Kraj marta neće pamtiti po dobrom: Tri znaka očekuju veliki udarci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner