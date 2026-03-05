Logo
Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

ATV

05.03.2026

19:24

Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију
Foto: screenshot

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči u intervjuu za NBC News izjavio je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.

"Čekaju američke trupe na terenu"

Naime, voditelj NBC Newsa upitao je ministra da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Aragči je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.

Voditelj: "Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?"

Aragči: "Ne, čekamo ih".

Voditelj: "Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!"

Aragči: "Da!"

Aragči je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.

- Mi smo zemlja koja je sprema da se suoči s ti trupama i to će za njih biti katastrofa - rekao je iranski ministar dodavši da su naučili lekcije iz prošlosti.

Poručio je da su smo spremni da se suoče sa svim scenarijima.

- I znamo da ih možemo kontrolisati - kazao je iranski ministar.

Podrška Rusije i Kine

Na pitanje voditelja NBC Newsa da li Rusija i Kina aktivno pomažu Iranu, on je odgovorio potvrdno kazavši da to rade tako što podržavaju Teheran "politički i na drugi način".

Aragči je odbio precizno odgovoriti na pitanje da li ove dvije zemlje vojno pomažu Iran kazavši da "neću davati detalje usred rata".

