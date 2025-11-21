Ruski naučnici prvi put uništili tumor ultrazvukom

Specijalisti sa Moskovskog državnog univerziteta “Lomonosov” uspješno su sproveli prvi eksperiment u Rusiji uništavanja malignog tumora pomoću ultrazvuka bez kontakta, saopštila je danas pres služba univerziteta.

"Istraživači sa Fizičkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta, zajedno sa ljekarima iz Medicinskog naučnog i obrazovnog instituta (MNOI) i Fakulteta fundamentalne medicine, prvi put su pokazali sposobnost impulsnog fokusiranog ultrazvuka visokog intenziteta da mehanički uništi tkivo ljudskog leiomiosarkoma bez zagrijavanja ili rezova", naveo je univerzitet, prenosi TASS.

Leiomiosarkom je izuzetno agresivan maligni tumor i jedan od najčešćih tipova sarkoma mekih tkiva.

U eksperimentu, ruski naučnici su ga uspješno uništili ex vivo koristeći ultrazvučno vođenje. Tumorsko tkivo je transformisano u besstrukturnu tečnost.

Autori vjeruju da bi ova nova metoda mogla da postane alternativa hirurškom i medikamentoznom lečenju sarkoma.

Histološka analiza mikrostrukture uzoraka nakon eksperimenta potvrdila je potpuno uništenje tumorskih ćelija uz očuvanje jasnih granica između oštećenog i zdravog tkiva, navela je pres služba univerziteta.

Leiomiosarkom se razvija iz glatkog mišićnog tkiva. Najčešće se javlja u materici, retroperitoneumu, ekstremitetima i krvnim sudovima.

Društvo Stigli milioni: Počela isplata pomoći penzionerima

Trenutno se uklanja hirurški, ponekad u kombinaciji sa zračenjem i hemoterapijom.

U neoperabilnim slučajevima, pacijenti dobijaju samo palijativnu njegu. Istraživači stoga tragaju za novim, nježnim, ali efikasnim ciljanim metodama liječenja.

Rezultati studije, sprovedene u okviru Interdisciplinarne naučne i obrazovne škole Moskovskog državnog univerziteta “Fotonske i kvantne tehnologije. Digitalna medicina”, objavljeni su u časopisu “ Q1 Ultrasonics ”.