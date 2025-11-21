Logo
Large banner

Strašan šamar Trampa Zelenskom: Svakako ćete izgubiti dio teritorije

Izvor:

ATV

21.11.2025

18:08

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Ukrajina neizbježno izgubiti dijelove Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva, zbog čega su ove teritorije uključene u mirovni plan koji su predložile SAD kao zakoniti dijelovi Rusije.

"Ukrajinci će svakako izgubiti tu zemlju u veoma kratkom vremenskom periodu", rekao je Tramp za "Foks njuz", komentarišući da Ukrajina mora da se odrekne određenih teritorija prema novom mirovnom planu.

boban marjanovic tanjugap

Košarka

Bomba: Vraća se Boban Marjanović?

Tramp je istakao da je rok do 27. novembra adekvatan vremenski okvir za Ukrajinu da pristane na plan od 28 tačaka, koji su predložile SAD.

Prema njegovim riječima, SAD neće obustaviti sankcije Rusiji dok čekaju da strane u ukrajinskom sukobu prihvate mirovni plan.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

1 h

0
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

BiH

Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

1 h

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

BiH

Cvijanović: U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje, ali su u jednom složni

2 h

0
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

3 h

8

Više iz rubrike

Једна дјевојчица умрла, друга у болници послије посјете зубару

Svijet

Jedna djevojčica umrla, druga u bolnici poslije posjete zubaru

40 min

0
Драматично обраћање Зеленског: Тежак избор пред нама

Svijet

Dramatično obraćanje Zelenskog: Težak izbor pred nama

1 h

0
Брод са више од 3.000 крава мистериозно нестао са радара

Svijet

Brod sa više od 3.000 krava misteriozno nestao sa radara

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Za sve je važno što novi američki plan predviđa ukidanje antiruskih sankcija

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner