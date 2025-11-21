Strašan šamar Trampa Zelenskom: Svakako ćete izgubiti dio teritorije

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Ukrajina neizbježno izgubiti dijelove Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva, zbog čega su ove teritorije uključene u mirovni plan koji su predložile SAD kao zakoniti dijelovi Rusije.

"Ukrajinci će svakako izgubiti tu zemlju u veoma kratkom vremenskom periodu", rekao je Tramp za "Foks njuz", komentarišući da Ukrajina mora da se odrekne određenih teritorija prema novom mirovnom planu.

Tramp je istakao da je rok do 27. novembra adekvatan vremenski okvir za Ukrajinu da pristane na plan od 28 tačaka, koji su predložile SAD.

Prema njegovim riječima, SAD neće obustaviti sankcije Rusiji dok čekaju da strane u ukrajinskom sukobu prihvate mirovni plan.