Mladi bik prodat za vrtoglavih 146.000 evra

Na elitnoj aukciji u Vertingenu prodan je mladi bezrožni bik Innovativ, čiji impresivni genetski profil učvršćuje njegov status jednog od najskupljih mladih rasplodnjaka u novijoj istoriji simentalske pasmine.

Kako piše Agrarheute, cijena je vrtoglavih 146.000 evra, a novi vlasnik je kompanija Bayern-Genetik, prenosi Agroklub.

Ovo je jedan u nizu mladih bikova koji su ove godine dosegnuli šestocifrene iznose na tržištu umjetne oplodnje, a Innovativ se sada nalazi među deset najskupljih simentalskih bikova otkako je uvedena genomska selekcija.

Podsjetimo, ranijih godina zabilježeni su rekordni iznosi poput 222.000 evra za bika Melodie, te 182.000 evra za Magister.

Da će cijena biti visoka, bilo je jasno već iz tipizacije i porijekla, no ovakav iznos iznenadio je i same uzgajivače, Dominika Buša i Mihaela Langa, poznate pod zajedničkim imenom BuLa-genetika.

Uzgojem se bave partnerski, a među zajedničkim životinjama ističe se i majka prodanog bika, Edelgirl, kćerka bika Sputnik.

Edelgirl pak potiče od vrhunske krave Edelperle, koja je posljednjih godina postala jedna od najpoznatijih majki bikova u simentalskoj pasmini. Od nje je već sedam bikova završilo u različitim centrima za umjetnu oplodnju. Njena unuka Edelnice ostvarila je ranije ove godine cijenu od 36.500 evra na tržištu rasplodnih životinja u Ansbahu.