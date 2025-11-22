Stižu obilne padavine, očekuje se snijeg o do pola metra

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti hladno uz jači snijeg kojeg će najviše biti na zapadu i jugozapadu, a najmanje u Semberiji i Posavini.

Na istoku će se miješati susnježica i snijeg. Na krajnjem jugu će padati kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri će visina snježnog pokrivača iznositi od pet centimetara na istoku do 30 na zapadu, u višim predjelima na zapadu i preko 50 centimetara.

U brdsko-planinskim predjelima na zapadu će duvati jak vjetar koji će stvarati vijavice i nanose snijega.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do 12, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

U noći ka nedjelji padavine će slabiti i postepeno prestati u većini krajeva osim na jugu i jugoistoku.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u višim predjelima povremeno jak.

U većini krajeva jutros je oblačno sa snijegom, dok u Hercegovini pada kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak, Kneževo i Mrakovica minus četiri stepena, Sokolac i Mrkonjić Grad minus dva, Banjaluka, Čemerno, Gradačac, Jajce, Prijedor, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla nula, Doboj jedan, Foča tri, Višegrad četiri, Mostar pet, Gacko šest, Bileća osam, Trebinje devet stepeni Celzijsuovih.

Visina snijega: Kneževo 46 centimetara, Šipovo 34, Mrkonjić Grad 30, Mrakovica 18, Ribnik 17, Han Pijesak 10, Sokolac osam, Novi Grad sedam, Doboj šest, Banjaluka i Kalinovik pet, Bijeljina i Zvornik tri, Prijedor dva, a Srebrenica jedan centimetar.

Najviše kiše u protekla 24 časa palo je u Trebinju, i to 41 litar po metru kvadratnom, u Šipovu 35 u Kneževu 33, u Kalinoviku 32, u Bileći i Foči 28, u Doboju 26, u Mrkonjić Gradu i Ribniku 25, na Sokocu i na Han Pijesku 24, u Zvorniku, Gacku, na Čemernu i u Bijeljini 23, u Banjaluci 19, u Srebrenici 17, na Mrakovici 16, u Prijedoru 13, u Novom Gradu 12, u Rudom devet i u Višegradu osam litara.