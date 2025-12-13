Logo
Large banner

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

Izvor:

SRNA

13.12.2025

21:55

Komentari:

0
Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da ustupi teritoriju Rusiji u nastojanju da okonča sukob između Kijeva i Moskve, piše njemački Bild.

List je danas objavio da Bijela kuća vrši intenzivan pritisak na ukrajinskog lidera da izvuče ustupke.

Prema pisanju lista koji se poziva na anonimne izvore, američki predsjednik bi mogao iskoristiti korupcijski skandal koji potresa Ukrajinu.

"Bild" tvrdi da su mirovni pregovori uz posredovanje SAD u najnaprednijoj fazi od eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Navodno Tramp očekuje sporazum između Moskve i Kijeva u bliskoj budućnosti, a Božić je određen kao rok.

Kijev je ranije isključio priznavanje bivših ukrajinskih regiona Donbasa kao dijela Rusije.

Donjecka i Luganska Narodna Republika glasale su za pridruživanje Rusiji na referendumima održanim 2022. godine. Međutim, Zelenski je priznao da bi Ukrajina mogla da održi referendum o mogućim teritorijalnim ustupcima.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da je Donbas suverena ruska teritorija i da će Moskva prije ili kasnije uspostaviti kontrolu nad dijelovima regiona koje je još pod okupacijom Ukrajine.

U intervjuu za "Politiko" početkom sedmice Tramp je naveo da će Zelenski morati da se uhvati ukoštac i počne da prihvata stvari.

U međuvremenu ruske snage nastavljaju da napreduju u Donbasu i nedavno su oslobodile uporište Seversk.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Uslijediće odmazda protiv "Islamske države"

2 h

0
Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Svijet

Amerika ukida sankcije na izvoz bjeloruskog kalijuma

9 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavio kopnene udare na ciljeve u Latinskoj Americi

9 h

0
Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Svijet

Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

10 h

0

Više iz rubrike

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Svijet

Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

2 h

3
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Uslijediće odmazda protiv "Islamske države"

2 h

0
Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

Svijet

Fico: Srbija bolje pripremljena od Ukrajine za članstvo u EU

2 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

21

47

Pobuna u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: "Neće da priča hrvatski, sestre moraju prevoditi, a koristi i ChatGPT"

21

44

Povratak Tvitera: Nova društvena mreža sa starim imenom

21

41

Pljušte optužbe zbog popularne igrice: Konami na udaru zbog "skriptinga"

21

16

FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner