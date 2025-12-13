Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

Američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da ustupi teritoriju Rusiji u nastojanju da okonča sukob između Kijeva i Moskve, piše njemački Bild.

List je danas objavio da Bijela kuća vrši intenzivan pritisak na ukrajinskog lidera da izvuče ustupke.

Prema pisanju lista koji se poziva na anonimne izvore, američki predsjednik bi mogao iskoristiti korupcijski skandal koji potresa Ukrajinu.

"Bild" tvrdi da su mirovni pregovori uz posredovanje SAD u najnaprednijoj fazi od eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Navodno Tramp očekuje sporazum između Moskve i Kijeva u bliskoj budućnosti, a Božić je određen kao rok.

Kijev je ranije isključio priznavanje bivših ukrajinskih regiona Donbasa kao dijela Rusije.

Donjecka i Luganska Narodna Republika glasale su za pridruživanje Rusiji na referendumima održanim 2022. godine. Međutim, Zelenski je priznao da bi Ukrajina mogla da održi referendum o mogućim teritorijalnim ustupcima.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da je Donbas suverena ruska teritorija i da će Moskva prije ili kasnije uspostaviti kontrolu nad dijelovima regiona koje je još pod okupacijom Ukrajine.

U intervjuu za "Politiko" početkom sedmice Tramp je naveo da će Zelenski morati da se uhvati ukoštac i počne da prihvata stvari.

U međuvremenu ruske snage nastavljaju da napreduju u Donbasu i nedavno su oslobodile uporište Seversk.