Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

13.12.2025
20:51
Komentari:3
Neobjavljivanjem izbornog rezultata u zakonskom roku i pobjede Siniše Karana, CIK BiH potvrđuje da je u rukama Kristijana Šmita i da Sarajevo želi da bira, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.
"Neće to tako moći", poručio je Košarac u objavi na društvenoj mreži Iks.
Neobjavljivanjem izbornog rezultata u zakonskom roku i pobjede Siniše Karana, CIK BiH potvrđuje da je u rukama Šmita i da Sarajevo želi da bira. Neće to tako moći!— Staša Košarac (@StasaKosarac) December 13, 2025
