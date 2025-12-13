Logo
Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

13.12.2025

20:51

Komentari:

3
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита
Foto: Srna

Neobjavljivanjem izbornog rezultata u zakonskom roku i pobjede Siniše Karana, CIK BiH potvrđuje da je u rukama Kristijana Šmita i da Sarajevo želi da bira, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Neće to tako moći", poručio je Košarac u objavi na društvenoj mreži Iks.

Staša Košarac

