Logo
Large banner

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

Izvor:

SRNA

13.12.2025

19:46

Komentari:

0
Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција
Foto: Tanjug/AP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija na bjeloruski kalijum, saopšteno je iz njegove administracije.

Pomilovani su iz različitih zemalja osuđeni zbog zločina, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam, navedeno je u saopštenju objavljenom na "Telegramu".

Među pomilovanima je i nobelovac Ales Bjaljacki.

On je bio osuđen na 10 godina zbog šverca i finansiranja aktivnosti koje grubo narušavaju javni red.

Bjaljacki je bio jedan od tri dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022, a uhapšen je 2021. poslije masovnih protesta izazvanih, kako bjeloruska opozicija tvrdi, krađom na predsjedničkim izborima.

Podijeli:

Tag:

Aleksandar Lukašenko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Tenis

Sabalenka: Nikad neću izdati Bjelorusiju!

3 d

0
Лукашенко се обратио Зеленском: Сада имаш Одесу и Николајев, а можеш их ускоро изгубити

Svijet

Lukašenko se obratio Zelenskom: Sada imaš Odesu i Nikolajev, a možeš ih uskoro izgubiti

2 sedm

0
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Svijet

Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

2 sedm

0
Лукашенко о стању у Украјини: Ускоро се завршава

Svijet

Lukašenko o stanju u Ukrajini: Uskoro se završava

2 sedm

0

Više iz rubrike

Ердоган: Мир је надохват руке

Svijet

Erdogan: Mir je nadohvat ruke

1 h

0
Руске резерве злата достигле историјски врхунац

Svijet

Ruske rezerve zlata dostigle istorijski vrhunac

1 h

0
За Путина стигло више од 1,1 милион питања

Svijet

Za Putina stiglo više od 1,1 milion pitanja

2 h

0
Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

Svijet

Orban: Brisel želi promjenu vlasti u Mađarskoj zbog migrantske politike

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

19

58

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

19

50

Preminuo Bora Mercedes

19

46

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

19

40

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner