Orban: Brisel želi promjenu vlasti u Mađarskoj zbog migrantske politike

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da Brisel smatra da vlast u Mađarskoj, koja svakodnevno pokazuje drugačiji pristup, "mora biti uklonjena" i zamijenjena vladom koja bi zemlju učinila sličnom Njemačkoj, Austriji ili Francuskoj, odnosno takvom koja bi dozvolila prijem migranata, čime bi se, kako je naveo, "izvadio trn ispod nokta".

Orban je rekao da je to razlog zbog kojeg je, prema njegovim riječima, postojala namjera da se vlast u Mađarskoj obori 2018. i 2022. godine, kao i planovi za 2026. godinu, dodajući da je stranka Tisa oličenje te namjere, prenosi MTI.

Govoreći o migracijama, Orban je Tursku nazvao "životnim osiguranjem" Mađara, jer, kako je rekao, turske vlasti ne dozvoljavaju da oko tri miliona migranata napusti Tursku i preko Balkana ode u Evropu.

Upozorio je da bi u slučaju promjena u Turskoj migranti mogli da preplave Evropu, kako iz Turske, tako i iz Afrike, ističući da je najvažniji zadatak narednih generacija da se od toga zaštite.

Prema njegovim riječima, migracije nisu pitanje prošlosti, već ključno pitanje budućnosti, pod uslovom da Evropa preživi ratove.

Orban je podsjetio da su tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije u Mađarsku dolazili Srbi, Hrvati i Bošnjaci, koji su, kako je naveo, susjedi i pripadnici istog kulturnog kruga, dok za one koji danas žele da dođu u Evropu rekao je da ne poštuju društvena pravila ne samo zato što to ne žele, već i zato što ih ne poznaju.

Orban je istakao da Mađarska ne snosi odgovornost za migrantsku krizu i da je njen zadatak da se "štiti kao ostrvo".

Naveo je i da Mađarska sarađuje sa drugim državama, poput Češke i Poljske, ističući da, uprkos razilaženjima, postoji saglasnost po pitanju migracija.