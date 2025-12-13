Logo
Istorijski korak u Austriji: Otvoren tunel dug 33 km za bržu konekciju sa Jadranom

13.12.2025

15:52

Отварање тунела Коралм у Аустрији
U Austriji je danas, 13. decembra otvoren novi željeznički tunel Koralm dužine 33 kilometra koji spaja Grac i Klagenfurt, kroz koji će se vozovi kretati brzinom do 250 kilometara na sat, prenijeli su lokalni mediji.

Otvaranjem tunela Koralm koji je probijen ispod planinskog masiva Koral na jugu Austrije u Štajerskoj i Koruškoj, skraćuje se vrijeme putovanja između Graca i Klagenfurta na 39 minuta, prenosi Tan‌jug.

Brojni državni zvaničnici prisustvovali su prvoj vožnji kroz tunel Koralm, uključujući austrijskog predsjednika Aleksandra van der Belena, kancelara Kristijana Štokera i vicekancelara Andreasa Bablera.

ratni brod amerika

Svijet

SAD izvršile upad na kineski brod na ruti za Iran?

Voz je danas krenuo iz Graca u 11 časova i stigao u Klagenfurt u 11.38, ali redovni saobraćaj počeće u ned‌jelju i za tu priliku je već rezervisano više 5.500 karata.

Istorijski korak

"Za željezničku kompaniju ÖBB ovo je istorijski korak koji kao nikada do sada povezuje Štajersku i Korušku", izjavio je izvršni direktor te kompanije Andreas Mate.

Projekat modernizacije cijele željezničke linije, izgradnje novog čvorišta Vestštajermark i nadogradnje glavnih regionalnih stanica pokrenut je 1995. godine.

Taj projekat ima međunarodni značaj jer će ubrzati veze sa Trstom i Venecijom za više od dva sata i direktno će koristiti luci Trst.

Prema austrijskim vlastima, tunel Koralm stvara novu, bržu i strateški značajnu konekciju sa Jadranskim primorjem.

