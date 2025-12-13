Logo
Mis Finske izazvala buru na mrežama: Zbog rasizma joj se oduzima titula

13.12.2025

14:52

Komentari:

0
Foto: Instagram/@sarahdzafce/screenshot

Sari Džafče, koja je u septembru proglašena za Mis Finske, biće oduzeta titula nakon što je njen gest na društvenim mrežama protumačen kao rasistički prema azijskim narodima, prenose danas finski mediji.

Džafče, čiji otac potiče sa Kosova i Metohije, izazvala je buru reakcija nakon što je na platformi Jodel postavila fotografiju na kojoj je prstima povukla sljepoočnice unazad, dok je potpis ispod slike na finskom glasio “zajednički obrok sa osobom iz Kine”, prenosi Yle.

Ovaj njen potez mnogi su protumačili kao rasistički gest kojim je ona željela da se naruga azijskim narodima.

Džafče je ovaj gest pravdala tako što je rekla da je protrljala slepoočnice i razvukla ih unazad zbog jake glavobolje.

Organizatori su, međutim, na pres konferenciji saopštili da će njoj biti oduzeta titula Mis, pošto je za njih, kako su naveli, neprihvatljiv bilo kakav vid rasizma ili diskriminišućeg ponašanja.

Oni su juče uputili izvinjenje zbog incidenta.

Titula će pripasti Tari Lehtonen kojoj je na takmičenju u septembru pripalo drugo mjesto.

