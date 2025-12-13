Uhapšen muškarac, tjerao svoje maloljetno dijete na prosjačenje

Muškarac D. K. iz Podgorice uhapšeno je zbog sumnje da je svoje maloljetno dijete i jednu djevojku koristilo za prosjačenje, saopštila je crnogorska policija.

Osumnjičnom se na teret stavlja da je zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti koristio svoje maloljetno dijete staro 15 godina i dvadesetjednogodišnju djevojku s ciljem prinudnog prosjačenja, a zatim ih primoravao da mu predaju novac.

Policija iz Rožaja je kod oštećenih pronašla određenu sumu novca za koju se sumnja da je pribavljena prinudnim prosjačenjem.

Uhapšeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

Maloljetno lice je, radi daljeg zbrinjavanja, preuzeo Centar za socijalni rad u Rožajama.