Uhapšen muškarac, tjerao svoje maloljetno dijete na prosjačenje

Izvor:

SRNA

13.12.2025

14:45

Komentari:

0
Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

Muškarac D. K. iz Podgorice uhapšeno je zbog sumnje da je svoje maloljetno dijete i jednu djevojku koristilo za prosjačenje, saopštila je crnogorska policija.

Osumnjičnom se na teret stavlja da je zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti koristio svoje maloljetno dijete staro 15 godina i dvadesetjednogodišnju djevojku s ciljem prinudnog prosjačenja, a zatim ih primoravao da mu predaju novac.

Policija iz Rožaja je kod oštećenih pronašla određenu sumu novca za koju se sumnja da je pribavljena prinudnim prosjačenjem.

полиција-Црна Гора

Region

Uhapšena majka (17) zbog trgovine ljudima: Tjerali djecu na prosjačenje

Uhapšeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

Maloljetno lice je, radi daljeg zbrinjavanja, preuzeo Centar za socijalni rad u Rožajama.

Komentari (0)
