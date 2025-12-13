Logo
Lažni doktor u Hrvatskoj uzeo više od 150.000 evra od starijih osoba

Jutarnji.hr

13.12.2025

14:40

Policijski službenici Virovitičko-podravske policijske uprave, završili su istragu i potvrdili sumnju da je državljanin Ukrajine (38) na području sedam policijskih uprava u Hrvatskoj počinio ukupno 17 krivičnih djela prevare, saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Između septembra 2025. godine i 10. decembra 2025. godine, muškarac star 38 godina počinio je više prevara, dok je za sada nepoznati saučesnik telefonom obmanjivao starije osobe predstavljajući se kao ljekar i tražeći novac.

Naveo bi da je njihova bliska osoba, kćerka ili sin, primljena u bolnicu i da joj je hitno potrebna operacija, lijekovi ili nešto drugo. Osumnjičeni 38-godišnji muškarac zatim je upućivan na adrese oštećenih da preuzme novac i zlato, koje je potom predavao nepoznatoj muškoj osobi, zadržavajući za sebe određeni iznos novca.

Region

Lažni doktori zovu građane i traže novac za liječenje djeteta

Osumnjičeni je na taj način prevario 17 starijih osoba, a ukupna materijalna šteta koja je nastala procjenjuje se na oko 150.000 evra.

Osumnjičeni je uhapšen na području Policijske uprave primorsko-goranske.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske, prenosi Jutarnji.

lažni doktor

Ukrajina

Ukrajinac

Hrvatska

prevara

