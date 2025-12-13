Logo
Large banner

Rakun iz prodavnice alkoholnih pića osumnjičen i za druge "provale"

Izvor:

Tanjug

13.12.2025

12:56

Komentari:

0
Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"
Foto: Printscreen/Facebook/Hanover County Animal

Rakun koji se prošle nedjelje onesvijestio nakon što je napravio nered u prodavnici alkoholnih pića u Ašlandu u Virdžiniji osumnjičen je i za još najmanje dvije ranije "provale", saopštili su lokalni zvaničnici za zaštitu životinja.

Snimci razbijenih flaša i rakuna koji leži na podu pored toaleta u prodavnici ABC postali su viralni, ali službenica za zaštitu životinja Samanta Martin kaže da je riječ o "poznatom prestupniku", prenosi Skaj njuz.

''Ovo mu nije prvi put. Ovo je treća provala koju je imao'', rekla je Martin, navodeći da je rakun ranije ulazio u karate studio i u zgradu Odjeljenja za motorna vozila, gdje je, prema njenim riječima, pojeo grickalice zaposlenih.

Martin je dodala da su svi objekti u istom kompleksu i da je životinja više puta uklanjana, ali se stalno vraćala.

''Ne premještamo ga jer je to često smrtna kazna za rakune, ali on nekako uvijek pronađe put nazad'', rekla je ona u lokalnom podkastu.

Početkom mjeseca rakun je u toku noći upao u zatvorenu prodavnicu alkohola i razbio flaše viskija na donjim policama, a sutradan ujutru pronađen je kako leži "pijan" na podu toaleta.

Rakun je nakon nekoliko sati sna, bez povreda, osim "mogućeg mamurluka", pušten nazad u divljinu, a prihvatilište je naglasilo da se nadaju da je rakun naučio da "provala nije rješenje".

Ракун

Zanimljivosti

Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

Rakuni su česti u Virdžiniji i mogu se naći u šumama, parkovima, a ponekad i u gradovima.

Ovo nije prvi put ove godine da je rakun pronađen na neobičnom mjestu.

U maju je rakun u Ohaju pronađen sa staklenom lulom za metamfetamin u ustima, sjedeći za volanom automobila za čijim je vlasnikom bila raspisana potjernica i kome je suspendovana vozačka dozvola.

Podijeli:

Tagovi:

rakun

provala

prodavnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камера забиљежила најслађег крадљивца поште

Zanimljivosti

Kamera zabilježila najslađeg kradljivca pošte

3 mj

0
Ракун направио хаос у ресторану

Zanimljivosti

Rakun napravio haos u restoranu

1 god

0
Zbog buke probio plafon, ostao šokiran onim što je zatekao

Zanimljivosti

Zbog buke probio plafon, ostao šokiran onim što je zatekao

2 god

0
Pitona i rakuna držao kao kućne ljubimce, prijeti mu robija

Hronika

Pitona i rakuna držao kao kućne ljubimce, prijeti mu robija

2 god

0

Više iz rubrike

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

1 h

0
Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Svijet

Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

1 h

0
Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Svijet

Protesti zbog klanja goveda pogođenih nodularnim dermatitisom

1 h

0
Жена избодена у тоалету робне куће док је пресвлачила бебу

Svijet

Žena izbodena u toaletu robne kuće dok je presvlačila bebu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

13

05

Banjaluka: Udes na ulazu u pijacu, saobraćaj potpuno blokiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner