Rakun iz prodavnice alkoholnih pića osumnjičen i za druge "provale"

Rakun koji se prošle nedjelje onesvijestio nakon što je napravio nered u prodavnici alkoholnih pića u Ašlandu u Virdžiniji osumnjičen je i za još najmanje dvije ranije "provale", saopštili su lokalni zvaničnici za zaštitu životinja.

Snimci razbijenih flaša i rakuna koji leži na podu pored toaleta u prodavnici ABC postali su viralni, ali službenica za zaštitu životinja Samanta Martin kaže da je riječ o "poznatom prestupniku", prenosi Skaj njuz.

''Ovo mu nije prvi put. Ovo je treća provala koju je imao'', rekla je Martin, navodeći da je rakun ranije ulazio u karate studio i u zgradu Odjeljenja za motorna vozila, gdje je, prema njenim riječima, pojeo grickalice zaposlenih.

Martin je dodala da su svi objekti u istom kompleksu i da je životinja više puta uklanjana, ali se stalno vraćala.

''Ne premještamo ga jer je to često smrtna kazna za rakune, ali on nekako uvijek pronađe put nazad'', rekla je ona u lokalnom podkastu.

Raccoon tries to smoke meth pipe after its owner was arrested. pic.twitter.com/pAQnFax7Xi — Breaking911 (@Breaking911) May 7, 2025

Početkom mjeseca rakun je u toku noći upao u zatvorenu prodavnicu alkohola i razbio flaše viskija na donjim policama, a sutradan ujutru pronađen je kako leži "pijan" na podu toaleta.

Rakun je nakon nekoliko sati sna, bez povreda, osim "mogućeg mamurluka", pušten nazad u divljinu, a prihvatilište je naglasilo da se nadaju da je rakun naučio da "provala nije rješenje".

Rakuni su česti u Virdžiniji i mogu se naći u šumama, parkovima, a ponekad i u gradovima.

Ovo nije prvi put ove godine da je rakun pronađen na neobičnom mjestu.

A raccoon broke into a closed liquor store and hit the bottom shelf, where the scotch and whisky were stored. An employee at the Ashland, Virginia-area liquor store found the trash panda passed out on the bathroom floor at the end of his drunken escapade. pic.twitter.com/1HApQNTnDw — The Associated Press (@AP) December 3, 2025

U maju je rakun u Ohaju pronađen sa staklenom lulom za metamfetamin u ustima, sjedeći za volanom automobila za čijim je vlasnikom bila raspisana potjernica i kome je suspendovana vozačka dozvola.