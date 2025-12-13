Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

Izvor:
Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je, nakon sastanka sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Turkmenistanu, izrazio nadu da će i sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom razgovarati o mirovnom planu Ukrajine i Rusije, uz ocjenu da "mir nije daleko", saopšteno je jutros iz kabineta turskog predsjednika, prenio je Rojters.
Tokom 90-minutnog sastanka Erogana i Putina u Ašhabatu, glavnom gradu Turkmenstana, turski lider je potvrdio da je Turska spremna da bude domaćin razgovora o Ukrajini u bilo kom formatu.
Kako je ranije prenijela agencija TASS, dvojica lidera su se sastala na marginama Međunarodnog foruma za mir i povjerenje i u početku su razgovori vođeni uz učešće delegacija dvije države, ali su predsjednici potom nastavili diskusije u "četiri oka".
Putin i Erdogan saglasili su se u Ašhabadu da bi evropski pokušaji da se preuzme ruske imovina doveli do urušavanja temelja međunarodnog finansijskog sistema, saopšteno je ranije iz Kremlja.
