Žena izbodena u toaletu robne kuće dok je presvlačila bebu

Izvor:

Tanjug

13.12.2025

11:27

Жена избодена у тоалету робне куће док је пресвлачила бебу

Keri Ahern iz savezne američke države Masačusets uhapšena je nakon što je navodno nožem napala ženu u robnoj kući Mejsis u Njujorku, saopštila je danas njujorška policija.

Ahern (43) iz Tjuksberija, prema navodima policije, više puta je u četvrtak popodne nožem ubola ženu dok je mijenjala pelenu svojoj kćerki u toaletu na sedmom spratu robne kuće Majsis na Herold skveru, navela je njujorška policija, prenosi Ej-Bi-Si.

Beba nije povrijeđena, a povrijeđena žena je prebačena u bolnicu Belvju i nalazi se u stabilnom stanju, navela je policija.

Полиција Њемачка

Svijet

Mladić izboden u leđa na božićnom sajmu

Napad se dogodio nešto prije 15.00 časova, kada je osumnjičena, prema policijskim navodima, s leđa ubola ženu, koja je na Menhetn doputovala iz Kalifornije, zadavši joj ubode u leđa i ruku.

Suprug žrtve je potom savladao ženu, oduzeo joj nož i zadržao je do dolaska policije.

Portparol Šerifove kancelarije okruga Los Anđeles potvrdio je da i žrtva i njen suprug rade za tu službu.

Protiv Ahernove su podignute optužnice za dva krivična dijela napada, pokušaj ubistva, neovlašćeno posjedovanje oružja i ugrožavanje dobrobiti deteta.

Sud joj je u petak odredio pritvor bez mogućnosti kaucije.

policija rotacija

Svijet

Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

Kancelarija okružnog tužioca Menhetna saopštila je da je Ahernova ranije hapšena u Masačusetsu zbog prijetnji smrću senatorki Elizabet Voren.

Policiji je rekla da je ranije bila hospitalizovana zbog psihijatrijskih problema.

Portparol kompanije Mejsis izjavio je za televiziju WABC da su duboko potreseni zbog incidenta jer je bezbjednost kupaca i zaposlenih njihov najveći prioritet.

Policija je navela da napad, prema dosadašnjim saznanjima, nije bio isprovociran i da je istraga u toku.

