SAD izvršile upad na kineski brod na ruti za Iran?

Izvor:

RTS

13.12.2025

15:27

Komentari:

0
САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Američke snage za specijalne operacije izvele su prošlog mjeseca upad na brod u Indijskom okeanu koji je bio iz Kine plovio ka Iranu, piše Volstrit džornal.

Zaplijenjena je vojna oprema koja bi "mogla da bude korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran", piše Volstrit džornal, pozivajući se na izvore iz američke vojske.

Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.

Oduzeti teret je navodno uništen, dok je brod nastavio put ka odredištu.

Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplijenjenog materijala.

