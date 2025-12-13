Španski El Confidencial: Ko je Princ Filip Karađorđević - kumče kraljice Sofije koga pojedini žele kao novog kralja Srbije

Španski El Confidencial piše o inicijativi za povratak monarhije i princu koji se sve češće pominje kao simbol tog projekta.

Srbija, zemlja burne političke istorije i prestola koji je dolazio i odlazio, ponovo se našla u fokusu evropskih medija.

Ugledni španski portal El Confidencial, poznat po ozbiljnom istraživačkom i političkom novinarstvu, u svojoj lajfstajl i društvenoj rubrici Vanitatis objavio je opširan tekst o princu Filipu Karađorđeviću – članu srpske kraljevske porodice kojeg pojedini politički akteri vide kao potencijalnog budućeg kralja Srbije.

Povod za tekst je inicijativa Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, koji otvoreno zagovara povratak monarhije i istovremeno traži smjenu predsjednika Aleksandra Vučića. Prema njihovim navodima, „samo monarhistička obnova može da garantuje nacionalno jedinstvo i zaustavi duboku političku podjelu u društvu“.

Povratak krune poslije 80 godina?

Kako podsjeća El Confidencial, Srbija je republika već osam decenija. Monarhija je ukinuta 1945. godine, kada su komunisti pod vođstvom Josipa Broza Tita zbacili kralja Petra II i uspostavili socijalističku republiku. Time je prekinuta vladavina dinastije Karađorđević, koja je držala presto od 1903. godine, kroz vladavinu Petra I, Aleksandra I i Petra I.

Ipak, ideja o obnovi monarhije nikada nije potpuno nestala. Prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, sin posljednjeg kralja, vratio se u Srbiju tek 2001. godine, nakon pada režima Slobodana Miloševića. Tada mu je vraćeno državljanstvo, kao i imovina oduzeta kraljevskoj porodici poslije Drugog svjetskog rata. Od tog trenutka, srpske vlasti su ga često uključivale u državne i protokolarne događaje, a podrška monarhiji, prema navodima španskog lista, postepeno je rasla među političkim strankama.

Zašto baš princ Filip?

Posebnu pažnju autor teksta posvećuje princu Filipu Karađorđeviću, srednjem sinu prestolonasljednika Aleksandra, kojeg Pokret za obnovu Kraljevine Srbije vidi kao „idealnog kandidata“ za budućeg kralja.

Iako po rođenju nije bio prvi u liniji nasljedstva, situacija se promijenila 2022. godine, kada se njegov stariji brat Petar odrekao prava na presto. Kako piše El Confidencial, Petar je tu odluku doneo kako bi trajno nastavio život u Španiji, tačnije u Sevilji, gdje se nedavno i oženio. Prava je prenio na Filipa, smatrajući da je on znatno više povezan sa Srbijom i njenim društvom.

Princ Filip rođen je 1982. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a školovao se u Londonu, gdje je završio studije iz oblasti ekonomije. Profesionalno je angažovan u finansijskom sektoru u britanskoj prestonici, ali već gotovo dvije decenije živi između Ujedinjenog Kraljevstva i Beograda. U Srbiji boravi sa porodicom, u Kraljevskom dvoru, a oženjen je Beograđankom, što se u tekstu posebno ističe kao faktor njegove integrisanosti u srpsko društvo.

Sestrić kraljice Sofije i veze sa evropskim dvorovima

Jedan od najzanimljivijih dijelova teksta odnosi se na njegove porodične i simboličke veze sa evropskim kraljevskim kućama. Princ Filip je sestrić i kumče kraljice Sofije od Španije, što mu daje snažan međunarodni legitimitet u monarhističkim krugovima.

Kako navodi El Confidencial, kraljica Sofija bila je jedna od njegovih kumova na krštenju, zajedno sa svojim bratom, kraljem Konstantinom od Grčke, i princezom Anom od Orleana. Na Filipovom vjenčanju u Beogradu 2017. godine prisustvovala je upravo kraljica Sofija, dok je kuma bila princeza Viktorija od Švedske – detalj koji, prema španskom listu, jasno govori o ugledu koji porodica Karađorđević i dalje uživa u Evropi.

Ima li Srbija podršku Evrope za povratak monarhije?

Zaključak El Confidenciala je da, iako je monarhija u Srbiji ukinuta prije osamdeset godina, kraljevska kuća Karađorđević i dalje ima snažan simbolički kapital. U slučaju ozbiljnog političkog procesa obnove monarhije, autor ocjenjuje da podrška i razumijevanje u evropskim krugovima ne bi izostali.

Da li je povratak krune realna politička opcija ili tek marginalna ideja koja povremeno dobija medijsku pažnju – ostaje otvoreno pitanje. Ali jedno je sigurno: ime princa Filipa Karađorđevića sve češće se pojavljuje, ne samo u domaćim, već i u uglednim evropskim medijima.