Kapetan se obratio putnicima iznad Srbije: Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju

13.12.2025

09:39

Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију
Er Srbija i Kontrola letenja Srbije i Crne Gore izveli su milioniti let u 2025. godini, što predstavlja istorijski rezultat u domaćem i regionalnom vazdušnom saobraćaju.

“Obraća vam se vaš kapetan Vesna Aleksić, upravo smo ušli u vazdušni prostor Republike Srbije i od kolega iz Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA dobili smo važnu informaciju. Sa velikim zadovoljstvom želim da vas obavijestim da prisustvujete milionitom letu u 2025. Želimo vam prijatno i udobno putovanje i ostatak leta, hvala vam što zajedno sa nama ispisujete istoriju iznad oblaka.”

Ovim riječima, svojim putnicima na jučerašnjem letu JU331 od Ciriha do Beograda, obratila se kapetan Vesna Aleksić negdje iznad Sombora, po ulasku u srpski vazdušni prostor iz Mađarske. Avion je bio Erbus A319 (registracije YU-APA, da ostane zabilježeno u istoriji) nacionalne avio-kompanije Er Srbija (JU), kojim su upravljali ona i prvi oficir Marko Keserović.

Nekoliko trenutaka ranije, kad ih je od mađarskih kolega preuzela SMATSA, čestitke je uputio kontrolor letenja:

“Air Serbia 95V, čast mi je i zadovoljstvo da vas informišem da je upravo vaš let milioniti let u ovoj godini u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, tako da u to ime još jednom čestitam i vama i nama i želim vam ugodan let.”

Kako je sve to izgledalo zvučalo, pogledajte u videu:

Er Srbija i SMATSA zajednički su obilježili milioniti let u 2025. godini iznad teritorije Srbije, preciznije u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore “što predstavlja istorijski rezultat u domaćem i regionalnom vazdušnom saobraćaju”, navodi se u zajedničkom saopštenju dve kompanije. Dodaje se da je na taj način potvrđeno da "nacionalna avio-kompanija ima ključnu ulogu u rastu srpskog i regionalnog vazdušnog saobraćaja".

“Velika mi je čast što sam danas predvodila posadu na milionitom letu u 2025. godini. Ova operacija nije samo broj, ona je simbol naše posvećenosti i neprekidnog napretka. Kao žena kapetan, nadam se da ću ovim rezultatom i svojim radom inspirisati nove generacije da slijede svoje snove, jer naša postignuća pokazuju da se u Srbiji može graditi uspješna karijera u vazduhoplovstvu“, izjavila je kapetan Aleksić, navodi se u saopštenju.

“Ovaj dan je važan za SMATSA, nacionalnog avio-prevoznika i za širu vazduhoplovnu zajednicu, i potvrda da postoji kapacitet da se odgovori vrlo složenim zahtjevima i potrebama korisnika”, izjavio je tim povodom Slobodan Kurćubić, direktor Sektora za terminalne i aerodromske kontrole letenja SMATSA.

SMATSA navodi da “bilježi rezultate koji je čine liderom među pružaocima usluga u regionu i svrstavaju među prvih deset provajdera u Evropi”.

Tokom 2025. godine, u prostoru nadležnosti zabilježeno je povećanje saobraćaja od 6% u odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je više od 110.000 polijetanja i sletanja na aerodrome u Srbiji i Crnoj Gori, preko 400 operacija sletanja i polijetanja u jednom danu na Aerodromu Nikola Tesla, više od 4.100 letova dnevno tokom sezone, i 265 operacija u jednom satu, prenosi Telegraf.

