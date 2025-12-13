Ruske rezerve zlata dostigle istorijski vrhunac

Vrednost ruskih zlatnih rezervi dostigla je neviđeni nivo od 310,72 milijarde američkih dolara, što je porast od 57 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema podacima Centralne banke Rusije, ta brojka, zaključno sa 30. novembrom, označila je četvrti mjesec uzastopnog rasta.

Zlato sada čini više od 42 odsto ruskih međunarodnih rezervi, što je najveći iznos u posljednjih 30 godina. Ukupne rezerve su porasle za 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 734,59 milijardi dolara, a obuhvataju zlato i devize.

Svjetsko veće za zlato rangiralo je Rusiju kao petog najvećeg svjetskog investitora u zlato u trećem kvartalu sa 2.329 tona u svojim rezervama, iza SAD-a, Njemačke, Italije i Francuske.

Na šestom mjestu bila je Kina sa 2.303 tone, ali vrijednost zlata činila je samo 7,68 odsto njenih ukupnih rezervi.

SAD su i dalje imale najveće rezerve zlata na svijetu, sa preko 8.133 tone, što čini 80 odsto njihovih rezervi.