Desetine vatrogasaca borile su se u petak uveče sa požarom na kontejnerskom brodu usidrenom u luci Los Anđeles, saopštili su zvaničnici.

Sva 23 člana posade su pronađena i niko nije povređen u požaru za koji se vjeruje da je izbio ispod palube, prema informacijama vatrogasne službe Los Anđelesa. Teret broda sadrži i opasne materijale.

Do oko 19 sati požar se proširio na nekoliko nivoa broda, a kasnije je došlo do eksplozije na srednjem dijelu palube, navela je vatrogasna služba. Za sada nije poznato kako je požar izbio.

Više od 100 vatrogasaca borilo se sa vatrom u luci Los Anđeles, prema riječima gradonačelnice Karen Bas. Ova luka važi za najprometniju u Sjevernoj Americi.

"Timovi za opasne materijale vatrogasne službe prate kvalitet vazduha dok se gašenje požara nastavlja", rekla je Bas.

Brod dug 336 metara, "One Henry Hudson", kojim upravlja kompanija "One Ocean Express" sa sedištem u Singapuru, pre Los Anđelesa bio je u Japanu, sa zaustavljanjima u Kobeu, Nagoji i Tokiju.

Los Angeles - Fire on a cargo ship following a large explosion. Several ship crew members are missing. The ship, from Tokyo, was docked at the port. pic.twitter.com/6gjjVLAsTa — NYCFireWire (@NYCFireWire) November 22, 2025

