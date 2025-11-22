Logo

Eksplozija od‌jeknula u Los Anđelesu: Gorio brod sa opasnim materijama

22.11.2025

09:15

Komentari:

0
Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама
Foto: Printscreen/X/The Daily News

Desetine vatrogasaca borile su se u petak uveče sa požarom na kontejnerskom brodu usidrenom u luci Los Anđeles, saopštili su zvaničnici.

Sva 23 člana posade su pronađena i niko nije povređen u požaru za koji se vjeruje da je izbio ispod palube, prema informacijama vatrogasne službe Los Anđelesa. Teret broda sadrži i opasne materijale.

Do oko 19 sati požar se proširio na nekoliko nivoa broda, a kasnije je došlo do eksplozije na srednjem dijelu palube, navela je vatrogasna služba. Za sada nije poznato kako je požar izbio.

снијег пахуље

Svijet

Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

Više od 100 vatrogasaca borilo se sa vatrom u luci Los Anđeles, prema riječima gradonačelnice Karen Bas. Ova luka važi za najprometniju u Sjevernoj Americi.

"Timovi za opasne materijale vatrogasne službe prate kvalitet vazduha dok se gašenje požara nastavlja", rekla je Bas.

Brod dug 336 metara, "One Henry Hudson", kojim upravlja kompanija "One Ocean Express" sa sedištem u Singapuru, pre Los Anđelesa bio je u Japanu, sa zaustavljanjima u Kobeu, Nagoji i Tokiju.

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Brod

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Svijet

Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

1 h

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Svijet

Kriminalci vrbuju djecu da čine najbrutalnije zločine

1 h

0
Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka će se obogatiti do kraja novembra

2 h

0
Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Društvo

Hrabri Dušan Pavičar iz Trna putuje u Tursku na liječenje

2 h

0

Više iz rubrike

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Svijet

Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

1 h

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Svijet

Kriminalci vrbuju djecu da čine najbrutalnije zločine

1 h

0
Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Svijet

Vens: Mišljenje da je pobjeda Ukrajine na dohvat ruke ako damo više novca - fantazija

2 h

0
Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Svijet

Državljanima BiH odbijen ulazak u Njemačku

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner