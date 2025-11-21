Oživjela ponovo rijeka Mušnica

Oživjela je ponovo rijeka Mušnica, koja teče kroz gatačko mjesto Avtovac. Nakon decenija zapuštenosti, obrasla šibljem i zatrpana smećem, pred poslednje vapaje, Mušnica je konačno uređena.

Ne pamte Avtovčani da je korito rijeke Mušnice ikada izgledalo ovako. Kažu rijeka se bukvalno preporodila.

Preporodio se i Slobodan Ilić. Za 70 godina života u Avtovcu. Mušnica mu je bila najveća boljka. Sada kada je gleda, srce mu je puno.

"Ovo je nešto što smo čekali 70 godina. sa aspekta ekologije i mjesta življenja ovo je za nas nešto zaista što je za pohvalu i nešto što smo dugo čekali. Rez ovaj ko je prolazio kroz Avtovac nije ni znao da je ovdje rijeka. Sve je bilo zaraslo i zapravo ova rijeka je bila mrtva, pretvorena je bila u deponiju", rekao je Avtovčanin Slobodan Ilić.

Šiblje je uklonjeno, korito očišćeno, Mušnica je potekla čista i blistava. Ovakva kakvu su mještani i zaslužili.

"Kada želite da steknete utisak o nekom narodu i mjestu, dovoljno je da pogledate kako tretiraju svoje pozorište i svoje rijeke. Avtovac nema pozorište pa ne možemo da ga tretiramo, ali imamo rijeku. Rez Ovim treniranjem ove rijeke, Avtovac je dobio novu sliku", rekao je mještanin Srđa Bjelogrlić

"Ja sam ovdje od 1987, nikad Mušnica nije ova urađena, to je ruglo bilo. Ovo što je urađeno, ovo je fantazija", kazao je Nešo Golubović.

"Mislim da niko nije prošao ovuda da nije zastao i pogledao i da vidi da je rijeka tu. za nas mnogo znači", istakao je Stevan Bjelogrlić.

Mušnica je rijeka uglja i krša. Rijeka koja je bila bogata biljnim i životinjskim svijetom. Nekada najduža ponornica Evrope, stanište je i za rijetke vrste ribe. Zato su mještani već zasukali rukave, nastavljaju da uređuju njene obale.

"Nadam se da će mještani Avtovca to znati da cijene i ovo je nama dodatni motiv da nastavimo sa uređenjem obale rijeke. Već smo na jednom dijelu počeli da sadimo lipe. Rez Svakako mislim da će sve one neodgovorne ljude koji su u rijeku deponovali otpad, da i kod njih proraditi ekološka svijest. Zahvaljujući dobrim ljudima, to bi rekao svaki Avtovčanin firmi Termograding, jer ovo je zaista veliki poduhvat za državu ne za opštinu", dodao je Slodoban Ilić.

Mušnica sada teče mirnije, čistije i urednije, nego što je iko u Avtovcu pamti. Sve što je urađeno, rađeno je za buduće naraštaje, da se biser ovog dijela Hercegovine sačuva i ostavi u amanet.