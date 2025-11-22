Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

Na regionalnom putu Teslić – Čečava saobraćaj se odvija usporeno, ali je put trenutno prohodan.

Zbog vremenskih uslova, kretanje vozila je otežano duž većeg dijela trase.

Prema dostupnim informacijama, kod Galamića mosta saobraćaj je djelimično blokiran, jer je na kolovoz palo drvo.

Vozila veće visine su zaustavljena i čekaju dolazak nadležnih službi koje rade na uklanjanju drvene mase i potpunoj normalizaciji saobraćaja.

Vozačima se savjetuje oprez i prilagođena brzina uslovima na putu.