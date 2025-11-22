Logo

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

Večernje novosti

22.11.2025

Falsifikovani dokumenti čiji je cilj bio da se dokaže nevinost kardinala NDH Alojzija Stepinca godinama su iz Hrvatske stizali u Vatikan, a to je posebno bilo izraženo kada je u fokus došlo pitanje svetosti kontroverznog kardinala, pišu „Večernje novosti“.

Pozivajući se na sveštenika na visokom položaju u rimskoj kuriji, beogradski list piše da je pokušaja falsifikovanja bilo mnogo, još iz vremena bivše SFRJ.

Sveštenik, naveden kao izvor beogradskih „Večernjih novosti“, dodao je da su sve to nastavili katolički krugovi iz Kaptola, naročito kada je u fokus došlo pitanje svetosti Stepinca, što je posebno bilo izraženo u vrijeme pape Jovana Pavla Drugog i Benedikta 16.

Osnovna namjera autora falš papira bila je da se činjenice o Stepinčevim saznanjima o stravičnim ustaškim zlodjelima i brutalnim ubistvima Srba, Roma i Jevreja izbrišu i da se prekroji originalna dokumentacija.

„Arhivi kriju mnogo toga, više nego što se i misli o periodu iz vremena NDH i uloge Stepinca. U nekim slučajevima lako je prepoznati original, međutim, ima još prostora za manipulaciju i to neki krugovi u Crkvi i dalje koriste“, rekao je izvor „Večernjih“.

Kako je naveo, papa Franjo bio je veoma oprezan, želio je da dobro prouči i ocjeni pa je zato donio odluku da eventualna Stepinčeva kanonizacija ostane „na čekanju“.

„Njegovi saradnici iz tog perioda kažu da je papa dobro znao za metode koje su se koristile, pa i za prekrajanje originalnih dokumenata“, dodao je izvor beogradskog lista.

On je naglasio da je od otvaranja vatikanskih arhiva urađeno mnogo kako bi dokumenti bili sređeni i tako bili dostupni javnosti, ali je ukazao da posao još nije završen.

„Vjerujem da neće ni biti još duže vrijeme“, dodao je on.

Konzervativni krugovi u hrvatskoj Crkvi ne odustaju od svojih stavova i glorifikovanja NDH, što pokazuje i primjer bivšeg vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića koji je kritikovao odluku zagrebačkih vlasti da preimenuju ulice nazvane po simpatizerima ustaša, posebno apostrofirajući ime Ivana Šarića.

„Večernje novosti“ napominju da je Šarić, vrhbosanski nadbiskup koji je tokom Drugog svjetskog rata pisao ode ustaškom koljaču Anti Paveliću, podržavao naciste i Hitlera, zagovarao nasilno pokrštavanje Srba.

Poslije rata pobjegao je u Španiju, a Puljić ga je opisao kao „nevinu žrtvu“, poručivši da „vjeruje da će dobro i istina pobijediti“.

Alojzije Stepinac

Zagreb

Vatikan

