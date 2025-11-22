Određen pritvor dvojici mladića zbog požara u zagrebačkom Vjesniku

Dvojici osamnaestogodišnjaka, osumnjičenih za požar u zgradi Vjesnika u Zagrebu, određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Prethodno je Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu pokrenulo istragu protiv dvojice mladića zbog podmetanja požara u zgradi Vjesnika i zatražilo za njih pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Tužilaštvo je saopštilo da je po prijemu policijske krivične prijave ispitalo dvojicu osumnjičenih, pokrenulo istragu i predložilo istražnom sudiji Županijskog suda u Zagrebu da odredi pritvor za obojicu okrivljenih.

"Postoji osnovana sumnja da je 17. novembra 2025. godine u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljeni zapalio kartonsku kutiju napunjenu papirom, a drugookrivljeni papir iz te kutije bacio, što je dovelo do brzog širenja požara, a vatra je zahvatila nekoliko spratova zgrade Vjesnika, prouzrokovavši veliku materijalnu štetu“, saopštilo je tužilaštvo.

Odbrana prvog osumnjičenog predložila je da mu se odredi kućni pritvor.

Policija je ranije saopštila da se mladići terete za teška krivična djela protiv javne bezbjednosti.

Navode da su mladići u ponedjeljak oko 21:50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu i izazvali požar na 15. spratu. Navodno su bili u pratnji troje maloljetnika, piše Sputnjik.