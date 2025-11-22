Logo

Majorka zaleđena: Pijavica šokirala sve, snijeg okovao omiljenu destinaciju

22.11.2025

10:34

Foto: Printscreen/X/METEO BALEARS

Spektakularni vodeni mlaz zapljuskuje zaliv Port de Soler, njegovi ledeni vjetrovi šibaju vazduh. Više, u planinama Tramuntana, vrtlože se pahulje snega. Tri centimetra snijega se nakupilo na najvišem vrhu, Puig Majoru (1445 metara). A u odmaralištu Balerman, ljudi drhte od zime umesto da piju. Zima je stigla na Majorku!

U glavnom gradu Palma de Majorka i u Arti na istoku, pao je grad u petak. Duž severozapadne obale, ogromni vodeni mlaz je najavio dolazak zime, smirujući se tek ispod umetničkog grada Deje. Španska meteorološka služba izdala je upozorenja na oluje i visoke talase.

Hladna oluja donijela je kišu, koja je padala kao sneg do nadmorske visine od 600 metara. Bijeli pokrivač se uglavnom odmah otopio. Međutim, sa padom temperatura na -4 stepena Celzijusa, neki viši delovi planina Tramuntana nestali su (privremeno) pod slojem snijega.

Popularna planinarska destinacija Kastel d'Alaro, popularna među turistima, i železnička stanica Crvene munje, istorijske železničke pruge između Palme i Solera, u Bunjoli, takođe su privremeno bile prekrivene bijelim.

Zimsko vrijeme će se na Majorci zadržati i u subotu. U planinama bi i dalje moglo biti mraza. Kratkoročno poboljšanje vremena očekuje se u nedjelju, sa sunčanim vremenom u nekim delovima i temperaturama koje će dostići i do 20 stepeni Celzijusa. Međutim, sledeći kišni front će stići do mediteranskog ostrva već u utorak.

(Telegraf)

Snijeg

Majorka

