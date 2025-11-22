Snježne padavine odgodile utakmicu Laktaša i Omarske: Poznat novi termin

Snježne padavine stigle su u pojedine dijelove Bosne i Hercegovine, a upravo one su razlog za odgađanje jednog duela.

Radi se o meču Prve lige Republike Srpske između Laktaša i Omarske, koji odlukom Takmičarske komisije neće istrčati danas na teren.

Novi termin utakmice biće u srijedu 26.11.2025.godine u 13 časova, saopštio je klub iz Omarske. Ostaje da vidimo da li će to biti jedini odgođen susret ili će vremenske neprilike zaustaviti fudbal u još nekom mjestu, piše Merdian.