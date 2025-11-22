Logo

Uhapšen Prijedorčanin: Pretukao svjedoka i prijetio mu ubistvom

22.11.2025

Policija Republike Srpske
Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je A.U. iz tog grada zbog sumnje da je pretukao sugrađanina koji je protiv njega svjedočio u postupku za trgovinu drogom.

Kako saznaje ATV osumnjičeni je početkom novembra privođen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. Izjavu protiv njega dao je jedan svjedok kojeg je A.U. 18. novembra napao, nanio mu tjelesne povrede uz prijetnje ubistvom.

U PU Prijedor navode da je A.U. uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela sprečavanje dokazivanja, tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti, na štetu jednog lica iz Prijedora.

Алергија прехлада

Srbija

Bliži se kraj lažnim bolovanjima

”Osumnjičeni A.U. se tereti da je početkom novembra mjeseca licu iz Prijedora uputilo ozbiljne prijetnje po život i nanijelo mu tjelesne povrede. Uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima osumnjičeni A.U. je predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor”, saopštila je policija.

Osumnjičenom je predložen pritvor o kojem odlučuje Osnovni sud u Prijedoru.

Prijedor

prijetnje

hapšenje

