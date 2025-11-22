Uhapšen Prijedorčanin: Pretukao svjedoka i prijetio mu ubistvom

Prijedorska policija uhapsila je A.U. iz tog grada zbog sumnje da je pretukao sugrađanina koji je protiv njega svjedočio u postupku za trgovinu drogom.

Kako saznaje ATV osumnjičeni je početkom novembra privođen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. Izjavu protiv njega dao je jedan svjedok kojeg je A.U. 18. novembra napao, nanio mu tjelesne povrede uz prijetnje ubistvom.

U PU Prijedor navode da je A.U. uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela sprečavanje dokazivanja, tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti, na štetu jednog lica iz Prijedora.

”Osumnjičeni A.U. se tereti da je početkom novembra mjeseca licu iz Prijedora uputilo ozbiljne prijetnje po život i nanijelo mu tjelesne povrede. Uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima osumnjičeni A.U. je predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor”, saopštila je policija.

Osumnjičenom je predložen pritvor o kojem odlučuje Osnovni sud u Prijedoru.