Bliži se kraj lažnim bolovanjima

Poslodavci sve češće ukazuju na porast lažnih bolovanja, naročito u julu i januaru, dok radnici tvrde da su preopterećeni, pod stresom i nedovoljno plaćeni. Najugroženije su proizvodne djelatnosti, komunalne službe i tekstilna i prehrambena industrija, gdje i mali broj odsustava može da zaustavi cijeli proces.

Od sljedeće godine očekuje se uvođenje e-kartona i e-bolovanja. Svjetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije ističe da će novi sistem smanjiti papirologiju i prostor za zloupotrebe, ali i omogućiti bolju organizaciju posla, piše RTS.

Prema anketi Privredne komore Srbije, pojedine kompanije tokom leta čak moraju da obustave proizvodnju, jer nema dovoljno radnika u smjenama.

"Većina bolovanja jeste opravdana, ali pojedini obrasci stvaraju sumnju", kaže za RTS Budimčević.

Podsjeća da je bolovanje osnovno radno pravo, ali da se zloupotrebe prepoznaju po ponavljanju u istim periodima.

"Podaci pokazuju da je većina bolovanja opravdana, ali se alarm pali kada se isti zaposleni iznova javljaju recimo u julu i januaru", kaže Budimčević.

Najosetljivije su proizvodne djelatnosti, komunalne službe, tekstilna i prehrambena industrija, gdje i mali broj odsustava može da zaustavi cijeli proces.

"Poslodavci ponekad moraju da imaju i do 10 odsto više radnika samo da bi nadomjestili iznenadna odsustva, što stvara velike troškove, ali i tenziju u kolektivu", ističe Budimčević.

Problem je, dodaje, i organizacioni – smjene se prekrajaju u posljednjem trenutku, radnici se vraćaju sa odmora, a produktivnost pada.

E-bolovanje smanjuje administraciju i zloupotrebe

"E-bolovanje će ubrzati postupke i poslodavcima dati jasnu sliku u realnom vremenu", smatra Budimčević.

Dodaje da će poslodavci odmah znati da je bolovanje otvoreno, što im omogućava da na vrijeme organizuju rad i urade obračun naknada.

Digitalizacija će, kaže, rasteretiti zdravstveni sistem, ukinuti papirne doznake i ljekarima omogućiti brži uvid u istoriju pacijenta.

"Novi sistem će smanjiti administrativni haos i umanjiti prostor za zloupotrebe, jer se podaci vode centralizovano", ističe Budimčević.

Savjetuje poslodavcima da hitno ažuriraju podatke u APR-u, kako bi sistem pravilno funkcionisao od samog starta.

Prema njenim riječima, uz digitalizaciju, važno je više ulagati u preventivne preglede i zdravo radno okruženje, jer se samo tako mogu smanjiti i opravdana i neopravdana bolovanja.