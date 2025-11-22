Logo

Bliži se kraj lažnim bolovanjima

Izvor:

RTS

22.11.2025

09:42

Komentari:

0
Ближи се крај лажним боловањима

Poslodavci sve češće ukazuju na porast lažnih bolovanja, naročito u julu i januaru, dok radnici tvrde da su preopterećeni, pod stresom i nedovoljno plaćeni. Najugroženije su proizvodne djelatnosti, komunalne službe i tekstilna i prehrambena industrija, gdje i mali broj odsustava može da zaustavi cijeli proces.

Od sljedeće godine očekuje se uvođenje e-kartona i e-bolovanja. Svjetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije ističe da će novi sistem smanjiti papirologiju i prostor za zloupotrebe, ali i omogućiti bolju organizaciju posla, piše RTS.

Prema anketi Privredne komore Srbije, pojedine kompanije tokom leta čak moraju da obustave proizvodnju, jer nema dovoljno radnika u smjenama.

"Većina bolovanja jeste opravdana, ali pojedini obrasci stvaraju sumnju", kaže za RTS Budimčević.

Podsjeća da je bolovanje osnovno radno pravo, ali da se zloupotrebe prepoznaju po ponavljanju u istim periodima.

"Podaci pokazuju da je većina bolovanja opravdana, ali se alarm pali kada se isti zaposleni iznova javljaju recimo u julu i januaru", kaže Budimčević.

Затвор

Region

Određen pritvor dvojici mladića zbog požara u zagrebačkom Vjesniku

Najosetljivije su proizvodne djelatnosti, komunalne službe, tekstilna i prehrambena industrija, gdje i mali broj odsustava može da zaustavi cijeli proces.

"Poslodavci ponekad moraju da imaju i do 10 odsto više radnika samo da bi nadomjestili iznenadna odsustva, što stvara velike troškove, ali i tenziju u kolektivu", ističe Budimčević.

Problem je, dodaje, i organizacioni – smjene se prekrajaju u posljednjem trenutku, radnici se vraćaju sa odmora, a produktivnost pada.

E-bolovanje smanjuje administraciju i zloupotrebe

"E-bolovanje će ubrzati postupke i poslodavcima dati jasnu sliku u realnom vremenu", smatra Budimčević.

Dodaje da će poslodavci odmah znati da je bolovanje otvoreno, što im omogućava da na vrijeme organizuju rad i urade obračun naknada.

Digitalizacija će, kaže, rasteretiti zdravstveni sistem, ukinuti papirne doznake i ljekarima omogućiti brži uvid u istoriju pacijenta.

"Novi sistem će smanjiti administrativni haos i umanjiti prostor za zloupotrebe, jer se podaci vode centralizovano", ističe Budimčević.

Savjetuje poslodavcima da hitno ažuriraju podatke u APR-u, kako bi sistem pravilno funkcionisao od samog starta.

Prema njenim riječima, uz digitalizaciju, važno je više ulagati u preventivne preglede i zdravo radno okruženje, jer se samo tako mogu smanjiti i opravdana i neopravdana bolovanja.

Podijeli:

Tag:

lažna bolovanja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

Region

Određen pritvor dvojici mladića zbog požara u zagrebačkom Vjesniku

1 h

0
Кварови на електромрежи у Новом Граду

Gradovi i opštine

Kvarovi na elektromreži u Novom Gradu

1 h

0
Нови фластер помаже срцу да се опорави након удара

Zdravlje

Novi flaster pomaže srcu da se oporavi nakon udara

1 h

0
Путописна репортажа 'Путник намјерник': Стижу нове приче из Чешке!

Emisije

Putopisna reportaža 'Putnik namjernik': Stižu nove priče iz Češke!

1 h

0

Više iz rubrike

Вода ријека

Srbija

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

1 d

0
Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

1 d

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Srbija

U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

1 d

0
Полицајац осуђен за убиство

Srbija

Policajac osuđen za ubistvo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner