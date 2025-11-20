Logo
Large banner

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

Izvor:

SRNA

20.11.2025

19:56

Komentari:

0
Вода ријека
Foto: ATV BL

Na području Južne Morave proglašena je vanredna odbrana od poplava nakon što se ta rijeka izliva zbog obilnih padavina.

Do izlivanja rijeke došlo je u naselju Grdelica i to na dijelu koji nije regulisan, saopštilo je Javno preduzeća Srbijavode.

Официрске сабље

Republika Srpska

Uručene oficirske sablje direktorima policije

Izlivanje Južne Morave dovelo je do poplave na priobalnom terenu, a ugrožene su i okolne površine.

Porast vodostaja, kako su objasnili u ovom preduzeća, doveo je do toga da je voda došla do nebranjenih dijelova nasipa, koji propuštaju vodu, što ugrožava domaćinstva u Donjem Ljubešu u aleksinačkoj opštini.

Podijeli:

Tagovi:

Južna Morava

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

25 min

0
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Republika Srpska

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

29 min

0
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

BiH

Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

37 min

2
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Banja Luka

Vlada će preuzeti izgradnju pristupnih puteva do mosta u Česmi

38 min

0

Više iz rubrike

Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

2 h

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Srbija

U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

3 h

0
Полицајац осуђен за убиство

Srbija

Policajac osuđen za ubistvo

3 h

0
Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Srbija

Vozač kamiona za 28 dana učinio 80 prekršaja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner