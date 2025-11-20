Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

Na području Južne Morave proglašena je vanredna odbrana od poplava nakon što se ta rijeka izliva zbog obilnih padavina.

Do izlivanja rijeke došlo je u naselju Grdelica i to na dijelu koji nije regulisan, saopštilo je Javno preduzeća Srbijavode.

Izlivanje Južne Morave dovelo je do poplave na priobalnom terenu, a ugrožene su i okolne površine.

Porast vodostaja, kako su objasnili u ovom preduzeća, doveo je do toga da je voda došla do nebranjenih dijelova nasipa, koji propuštaju vodu, što ugrožava domaćinstva u Donjem Ljubešu u aleksinačkoj opštini.