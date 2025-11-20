Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

Izvor:
SRNA
20.11.2025
19:56
Na području Južne Morave proglašena je vanredna odbrana od poplava nakon što se ta rijeka izliva zbog obilnih padavina.
Do izlivanja rijeke došlo je u naselju Grdelica i to na dijelu koji nije regulisan, saopštilo je Javno preduzeća Srbijavode.
Izlivanje Južne Morave dovelo je do poplave na priobalnom terenu, a ugrožene su i okolne površine.
Porast vodostaja, kako su objasnili u ovom preduzeća, doveo je do toga da je voda došla do nebranjenih dijelova nasipa, koji propuštaju vodu, što ugrožava domaćinstva u Donjem Ljubešu u aleksinačkoj opštini.
