Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

Fedor Marjanović, prijatelj Aldine Jahić koju je brutalno ubio nekadašnji fudbalski sudija Anis Kalajdžić u Mostaru, objavio je pjesmu posvećenu nesrećnoj djevojci.

Podsjetimo, osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18 časova, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

"U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu jednog hotela na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost. Ona je građanima i prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vrijeme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovo pokušavala pozivati pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i upucao je iz pištolja u pravcu glave, tada joj je zadao smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mjesta", naveli su iz Tužilaštva HNK, prenosi Kurir.

Stihove pjesme pročitajte u nastavku:

metak leti davno prije nego što je ispaljen

ti si ga čula u riječima pisanim i izgovorenim

KU***

DR***

NASTRADAĆEŠ

NA****ĆEŠ

POJEŠĆU TE

UBIĆU TE

čula si ga u tišini koja raste iz krvave zemlje

noću puže uz zid tvoga stana

zavlači se u krevet dok spavaš

poput pauka ulazi ti u usta

liježe crna jaja u grlu

iz njih se porađa smrt

čula si ga u koracima koji se približavaju

kad si se vraćala iz teretane

i tada si vidjela neuslišenu molitvu

jer od gluvih ljudi anđeli ne čuju buku u našim srcima

ne čuju spori hod brži od tvog trčanja

niti vide kako trepere ćorava svjetla kafanskog toaleta

(kao da su i ona zažmirila pred tim što se dešava)

čitav grad je bio prazan, slijep i gluv

i onda kada je smrt izašla iz čaure

samo si ti čula i vidjela

neizgovorene riječi

daleka putovanja koja nećeš proputovati

djecu koju nećeš roditi

nesnimljene epizode omiljene serije

zauvijek propuštene treninge

budućnost nikad ostvarenih sitnica

i sve ti je bilo jasno

smrt kao gumica briše sve što još nisi napisala

jer u zemlji koja te zazidala u tamnicu tišine

žrtve mogu samo da umru

zločinci ubijaju.